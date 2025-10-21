Согласно данным Государственного комитета статистики, Россия является лишь третьим по объему внешнеторговым партнером Азербайджана, хоть и остается крупнейшим рынком сбыта азербайджанских продуктов и других товаров, не связанных с продажей нефти и газа. Крупнейшим покупателем азербайджанских углеводородов и наиболее весомым торговым партнером Баку стала Турция и Италия.

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, с января по август этого года внешнеторговый оборот страны составил $31,69 млрд, из которых 52,5% пришлось на экспорт. Поставки товаров и услуг не связанных с нефтью и газом, выросли за это время на 10,3%, достигнув $2,4 млрд.

Основным потребителем азербайджанской продукции остается Россия, на которую приходится 34% экспортных поставок. В этой категории, значительная часть экспорта приходится на различные виды овощей, фруктов и т.д. При этом Турция потребляет азербайджанских продуктов вдвое меньше — 16,4%. От лидеров по закупкам значительно отстают Швейцария (9,2%) и Грузия (9%).

Однако в общей структуре экспорта, где учитываются также поставки азербайджанской нефти и газа, ситуация резко меняется. С учетом углеводородов основными внешнеторговым партнером Азербайджана становится уже Италия (46,7%), затем следует Турция (13,4%) и Россия со скромными 4,8% лишь замыкает тройку.

Данные Государственного таможенного комитета Азербайджана, хотя и расходятся с выводами статистиков о доле партнеров, но подтверждают общую картину. На Италию приходится 25,9%, Турцию — 12% и Россию — 10,4%, внешнего оборота страны, далее идут Китай — 9,2% и Германия — 3,2%.

Главными поставщиками продукции в Азербайджан остаются КНР (19,1%), Россия (16,8%) и Турция (10,3%), за ними следуют США (5%) и Великобритания (4,6%).