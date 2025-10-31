Центробанк Турции аннулировал лицензию платежной системы Papara, которой активно пользовались российские туристы. Как пишет официальный печатный орган турецкого правительства Resmi Gazete, решение об отзыве лицензии приняла Комиссия по регулированию и надзору в банковской сфере.

В пресс-релизе Банка Турции говорится, что компания Papara нарушила закон №6493 («О платежных услугах, системах расчетов и учреждениях электронных денег») и подозревается в использовании для перевода доходов от нелегальных ставок и азартных игр. Расследование по этому поводу с минувшей весны проводила стамбульская прокуратура.

В пресс-службе Papara, комментируя аннулирование лицензии, сообщили, что предпринимают «все необходимые шаги» для защиты прав клиентов и пытаются «обеспечить непрерывное обслуживание». В компании также заявили, что в соответствии с турецким законодательством остатки «электронных денег» будут храниться на личных счетах клиентов.

Papara получила лицензию турецкого ЦБ в апреле 2016 года. Она представляет собой электронный кошелек, к которому привязана дебетовая карта, поддерживающая операции в лире и других валютах. Этой системой активно пользовались российские туристы, поскольку открыть там счет им было гораздо проще, чем в других аналогичных сервисах и банках.

Счет и карту Papara можно было получить дистанционно, без приезда в Турцию, по загранпаспорту, а потом после верификации личности увеличить лимиты транзакций. Кроме того, счет платежной системы разрешалось пополнять с российских банковских карт. Таким образом, россияне получали иностранную дебетовую карту, которой могли платить за границей, обходя введенные в рамках санкций финансовые ограничения.

В рамках расследования прокуратуры Стамбула в мае 2025 года были задержаны владелец Papara Ахмед Карслы и еще 13 подозреваемых в отмывании денег. В самой компании было установлено внешнее управление, а ее активы на 5 млрд лир ($128 млн) конфисковали по решению суда.

Турецкие СМИ отмечают, что в аналогичной ситуации ранее оказалась платежная система Ininal, главу совета директоров которой Эркана Корка в марте 2025 года задержали по обвинению в незаконном предпринимательстве и отмывании денег, а лицензию отозвали по тому же закону №6493.

В Турции есть и другие электронные платежные системы, но далеко не все они подойдут для использования российскими туристами из-за введенных за последнее время ограничений. Так, например, Ozan Elektronik Para доступен только лицам с ВНЖ, а сервис Mars от банка İş Bankası, по некоторым данным, регистрирует иностранцев путем «ручной верификации» по почте.