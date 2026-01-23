МИД России предложил обязать россиян, проживающих за рубежом, в обязательном порядке уведомлять ведомство о наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство (ВНЖ) в другой стране в течение 60 дней с момента получения документа. Для граждан, нарушающих это требование, могут ввести уголовную ответственность.

В тексте документа уточняется, что постоянно проживающими за пределами страны следует считать граждан, имеющих помимо российского паспорта иностранное гражданство или ВНЖ, либо лиц с регистрацией в России, но фактически находящихся вне ее территории не менее 183 дней.

Поправки предлагается внести в части 2 и 6 статьи 11 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». В соответствии с инициативой министерства россияне будут обязаны уведомлять дипломатическое представительство о получении иностранного гражданства или ВНЖ в течение 60 дней вне зависимости от того, находятся ли они в России или за ее пределами. При нарушении требований статьи 330.2 УК РФ возможны штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы сроком до 400 часов.

Для граждан, которые приобрели иностранное гражданство или оформили иностранный ВНЖ до вступления закона в силу, предлагается установить переходный период — один год с момента начала его действия для подачи уведомлений.

Сообщать российским диппредставительствам и консульствам о получении иностранного ВНЖ или гражданства за границей можно с 2023 года. В настоящий момент направление такого уведомления является добровольным и не влечет за собой ни уголовной, ни административной ответственности.

По информации МИД, по состоянию на начало 2025 года на консульском учете находились свыше 2,2 млн человек, однако эти данные не считаются точными и не отражают реальное количество россиян, постоянно проживающих за рубежом.

В ведомстве указали, что такая ситуация, в том числе, осложняет подготовку и проведение эвакуации из иностранных государств при возникновении чрезвычайных ситуаций, организации выборов и референдумов, а также расчет предполагаемой нагрузки на зарубежные учреждения по всему спектру выполняемых задач.

Законопроект был размещен еще в декабре, а его общественное обсуждение завершилось 14 января. Если документ примут, он начнет действовать с 1 января 2028 года.