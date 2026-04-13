Точное определение места головной боли позволяет узнать причину ее возникновения и поставить диагноз. Об этом рассказал 360.ru доктор медицинских наук, член Совета по правам человека при президенте Ян Власов.

По его словам, лицевые боли связаны с ганглионитом, который вызывает воспалительное поражение симпатического нервного узла. Боли в области глазницы и лба могут говорить о воспалении ресничного ганглия, а болевые ощущения в носовом треугольнике — о ганглионите крыла небного ганглия.

Невропатия ушно-височного нерва зачастую служит симптомом редкого синдрома Фрея, в то время как боли во лбу, в носу или в области нижней челюсти могут иметь причиной невралгию тройничного нерва. Помимо этого, тройничные боли могут быть вызваны проблемами с зубами, а также гриппом или герпесом.

Боль в области лба может говорить о воспалении носовых пазух, а при наличии жалоб на надбровную область имеет смысл обратиться к челюстно-лицевому хирургу, отметил Власов. Височная боль, в свою очередь, может указывать на нестабильное артериальное давление и часто встречается у гипотоников.

Пациентам, которые столкнулись с затылочной болью, эксперт посоветовал заниматься утренней зарядкой плечевой области, так как ее причиной может быть нарушение трофики затылочных нервов, мигрень или шейный остеохондроз, в случае если речь идет о «шлемообразной» локализации симптомов.

«Не размять шею, а так, чтобы физически работало — плавание, маховые движения. Если боль от поражения нервов, связанных с остеохондрозом, ее легко купировать, если утром делать 20-минутную зарядку», — пояснил доктор.

Когда человек страдает от болей в одной половине головы, это может свидетельствовать о наличии гемикрании, которая, в свою очередь, является разновидностью мигрени и лечится специальными рецептурными препаратами.

Наличие же болезненных ощущений по всей голове без выраженной локализации, скорее всего, говорит о невротических болях, вызванных постоянным стрессом и повышенным давлением, из-за которого у людей снижается болевой порог.