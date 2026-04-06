В связи с началом активного ремонтно-строительного сезона наступление майских праздников традиционно связано с увеличением спроса на рынке, а также с ростом стоимости финишных материалов и продукции из дерева. Об этом сообщил Life.ru коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

Эксперт уточнил, что повышение цен на указанные материалы, включая напольные покрытия, отделочные панели и пиломатериалы, в весенне-летний период может достигать 10-15%. Среди наиболее стабильных категорий товаров Софронов назвал цемент и бетон.

Управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев отметил, что повышенный интерес к ремонту на майских праздниках связан с возвращением россиян на дачи, обновлением квартир и началом работы над ранее отложенными проектами. Все это, по словам собеседника Life.ru, может создать видимость «разогрева» рынка стройматериалов и тренда на рост цен, однако на самом деле положение дел в этой сфере «гораздо более спокойное, чем принято считать».

Несмотря на наличие сезонного спроса, в частности в секторе частного потребления, который включает в себя ремонт, дачное строительство и небольшие объекты, эти процессы не влекут значительных изменений на крупном рынке, отметил эксперт.

Бахчеев пояснил, что закупки в сфере девелопмента, завязанные на загородные проекты, коттеджные поселки, а также коммерческую недвижимость, идут большими объемами и обеспечиваются оптовыми контрактами, где заранее фиксируются условия и скидки. Для этого сегмента действуют другие правила, в рамках которых краткосрочные сезонные колебания не оказывают существенного влияния.

По мнению Бахчеева, локальные сдвиги в стоимости могут наблюдаться в категориях товаров, зависимых от импорта. Такие колебания зависят от курса валют, который будет отражаться на конечной цене материалов.

В то же время, обратил внимание эксперт, в условиях текущей относительной стабильности на рынке не наблюдаются факторы, которые позволили бы прогнозировать резкие скачки, а значит, речи о массовом подорожании к маю пока не идет.

По словам Бахчеева, с большей вероятностью потребители смогут столкнуться с умеренными колебаниями по ряду позиций и сегментов, чем с системным увеличением цен, а в некоторых случаях возможны точечные корректировки вниз на фоне конкуренции между поставщиками. В остальном в настоящий момент не наблюдается ни дефицита, ни ажиотажного спроса, констатировал эксперт.

Председатель правления ГК «Паритет девелопмент» Павел Галкин, в свою очередь, указал на влияние, которое оказывает закупочная цена материалов на цены квартир в новостройках, и уточнил, что доля стройматериалов в стоимости одного квадратного метра достигает 1-3%.

Представители строительного торгового дома «Петрович» в разговоре с Life.ru подтвердили тренд на увеличение спроса в категориях отделочных и теплоизоляционных материалов, сухих строительных смесей, гипсокартона, крепежей и ряда позиций для наружных работ.

Несмотря на это, отметили в компании, покупатели могут также найти и подешевевшие товары, если обратят внимание на позиции с остатками на складах, которые попадают под скидки и акции. Однако, напомнили в «Петровиче», такие категории представляют собой точечные случаи и не захватывают серьезных рыночных сегментов.