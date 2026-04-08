Кожный зуд, покраснение лица и заложенность носа весной далеко не всегда связаны с цветением растений. Подобные симптомы нередко возникают после приема пищи и вызваны псевдоаллергией. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат химнаук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Как пояснил эксперт, в основе псевдоаллергических реакций лежит гистамин. Это вещество расширяет сосуды, усиливает кровоток в коже и провоцирует зуд или отек слизистых.

В норме организм быстро расщепляет лишний гистамин с помощью специальных ферментов. Но если в пище содержится много соединений, которые стимулируют выброс гистамина или тормозят его разрушение, концентрация вещества временно повышается.

Это может привести к покраснению кожи, чувству жара, легкой припухлости губ или насморку. Панов отметил, что симптомы напоминают аллергию, но антитела в этом процессе не участвуют.

Наибольшую опасность, по наблюдениям специалиста, представляют продукты, в которых уже присутствуют биогенные амины или вещества, провоцирующие их освобождение. В списке:

— выдержанные сыры;

— копчености;

— ферментированные продукты;

— шоколад;

— клубника;

— цитрусовые;

— томаты;

— красное вино.

При хранении и ферментации в этих продуктах накапливаются соединения, образующиеся при распаде аминокислот. Попадая в организм, они быстро всасываются и воздействуют на сосудистую систему.

Весной чувствительность к таким веществам растет, отметил Панов. В этот период на слизистые дыхательных путей уже действует пыльца, и организм тратит много ферментов на борьбу с внешними раздражителями. Добавляются и другие сезонные факторы: перепады температуры и влажности, изменение привычного рациона, повышенные нагрузки, стресс, а также дефицит витамина D из-за нехватки солнечного света.

«Совокупность этих условий влияет на регуляцию обменных процессов и повышает восприимчивость организма к различным раздражителям. В результате даже привычная еда может вызывать временные реакции кожи или слизистых», — предупредил специалист.

При появлении сезонных симптомов Панов посоветовал обращать внимание не только на цветение, но и на свой рацион. Если после употребления определенных продуктов регулярно возникают покраснение кожи, зуд или ощущение жара в лице, стоит временно сократить их количество в меню — это поможет снизить выраженность проявлений. Однако при любых необычных реакциях организма специалист настоятельно рекомендовал обращаться к врачу.