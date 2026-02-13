За девять месяцев 2025 года в России выявили в 4,1 раза больше дипфейков в схемах мошенников, чем за весь 2024 год, сообщает портал «Объясняем.рф». В 79% случаев злоумышленники создают поддельные аккаунты госслужащих, нередко они выдают себя за мэров или губернаторов.

Дипфейк (deepfake) — сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик с изображением реального человека. Возможности нейросетей позволяют создать вполне убедительную картину, подделав, голос, манеру речи и жесты человека.

Так, например, мошенники подделали аккаунт главы Ярославского муниципального округа Алексея Михайлова и мэра Рязани Бориса Ясинского в мессенджере Telegram.

«Объясняем.рф» призывает с подозрением относиться к звонкам или сообщениям от общественных деятелей и чиновников. Шанс того, что глава города будет связываться с кем-то через личный номер телефона практически равен нулю, объясняет портал. Поэтому всю информацию нужно проверять по официальным источникам.

Среди признаков мошенничества в таких случаях выделяют:

Сообщения или звонки в мессенджере. Вся официальная информация поступает на почту или через уведомления в «Госуслугах»,

Предложение связаться по видеозвонку,

Давление или запугивание. Зачастую злоумышленники утверждают, что вам необходимо поговорить с «правоохранительными органами» или что против вас возбуждено «уголовное дело о финансировании незаконных организаций»,

Требование или просьба перевести деньги, сообщить личные данные или коды из СМС.

В апреле 2024 года злоумышленники под видом мэра Москвы Сергея Собянина и «генерала ФСБ» обманули пенсионера из Подмосковья на 1,5 млн рублей. Так, мошенники позвонили мужчине по видеосвязи и, используя нейросети, заставили его поверить, что с ним разговаривает Собянин.

Мужчину убедили, что через его счет похищены средства из федерального бюджета, и поэтому ему нужно срочно начать сотрудничать с ФСБ. Позднее с пенсионером связался «генерал-полковник ФСБ» и повторил информацию. Оказавшись под давлением, мужчина перевел на счета злоумышленников 1,5 млн рублей.

С помощью возможностей искусственного интеллекта мошенники создают и цифровые копии умерших, чтобы обмануть их близких. Злоумышленники связываются с человеком и убеждают, что чат-бот — это их недавно умерший родственник. Используя эмоциональную уязвимость, преступники вынуждают человека перевести деньги на их счета, купить товары или воспользоваться услугами.