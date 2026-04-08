Употребление большого количества яиц за короткое время, особенно в сочетании с жирной пищей, может вызвать тяжесть, вздутие и дискомфорт в животе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила врач-эндокринолог Анна Одерий.

По словам специалиста, это особенно актуально для тех, кто соблюдал пост: организм за время ограничений привык к более легкой пище, и резкое возвращение к привычному рациону создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Одерий рекомендовала людям с хроническими заболеваниями печени и почек есть яйца с осторожностью. Это связано с тем, что яйца могут увеличивать нагрузку на эти органы.

«Важно понимать: сами по себе яйца — питательный и безопасный продукт. Однако, как и в случае с любой пищей, значение имеет не только качество, но и количество, а также общий контекст питания», — добавила врач.

Осторожность стоит соблюдать и с другим пасхальным угощением — куличом. Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru пояснила, что верхушки кулича и кондитерская посыпка состоят практически из чистого сахара. Употребление большого количества глазури за один раз, по ее словам, не принесет пользы, хотя «разовая акция» не страшна.

Кованова рекомендовала ограничиваться 200 граммами кулича в день — это один или два небольших кусочка. Она напомнила, что кулич — это десертный продукт, содержащий быстрые углеводы в сочетании с большим количеством масла, сахара и муки.

«Это вкусно, но много такой сладости нельзя. Целиком ее съедать не надо», — сказала диетолог.

В 2026 году православные будут отмечать Пасху в воскресенье, 12 апреля.