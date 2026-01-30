Министерство финансов России выступило с законодательной инициативой, направленной на ограничение операций с наличными денежными средствами. В соответствии с подготовленным законопроектом банки будут обязаны отказать физическим лицам во внесении наличных на счета или вклады через банкоматы и иные технические устройства, если общая сумма таких пополнений превысит 1 млн рублей в течение одного календарного месяца, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Такое предложение разработано в рамках выполнения правительственного плана мероприятий по так называемому обелению экономики, цель которого — повышение прозрачности финансовых потоков в отдельных отраслях.

Проект предполагает внесение изменений в действующий Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». По информации источника агентства, знакомого с ситуацией, документ был направлен на согласование в Центральный банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в середине января текущего года.

В пояснительной записке к инициативе указывается, что в настоящее время законодательство не устанавливает предельных лимитов на пополнение счетов наличными через банкоматы. По мнению разработчиков, это создает условия для ввода в безналичный оборот денежных средств с неустановленным или сомнительным происхождением.

В случае принятия поправок кредитным организациям потребуется модернизировать свои программные системы и внутренние регламенты. В связи с этим в законопроекте предусмотрен переходный период: новые правила предлагается ввести в действие через 180 дней после их официальной публикации.

В начале декабря 2025 года президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию указал на необходимость усиления контроля за наличным денежным обращением в рамках общей работы по «обелению» экономики. Вице-премьер Александр Новак, выступая на том же совещании, подтвердил, что эта задача реализуется через специальный комплекс мер для ряда секторов, включая стимулирование безналичных расчетов.

Ранее, в рамках того же плана, Минфин уже предлагал другие меры контроля. Среди них — введение обязательной процедуры инкассации выручки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чей оборот превысит лимит, устанавливаемый Банком России.

Также министерство выступало с инициативой запретить государственную регистрацию сделок, оплачиваемых наличными между физическими и юридическими лицами, если их сумма превышает 5 млн рублей за одну операцию или 50 млн рублей за месяц. Этот запрет потенциально может затронуть и сделки с недвижимым имуществом.