С 11 мая 2026 года граждане России с любыми загранпаспортами получили право безвизового въезда в Саудовскую Аравию с туристическими, гостевыми или деловыми целями и проводить там до 90 дней в году без оформления виз, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД королевства. Для работы, учебы, хаджа и умры виза остается обязательной, уточняет АТОР.

Отмена виз привлечет больше российских туристов на курорты побережья Красного моря, которые могут составить конкуренцию Египту и ОАЭ, заявил РИА Новости замглавы компании CIPBC Мухаммед аль-Джасем. Речь идет о пляжных туристических зонах, таких как проект Red Sea с островами Аль-Ваджд и Шурайра, и о курорте Амаала.

При этом стоимость недельного тура в королевство стартует от $2 тысяч, а ночь в пятизвездочном отеле на побережье стоит не менее $400. Поездка в Эр-Рияд или Джидду обойдется дешевле в среднем на 20-30%, но эти города уступают по туристической инфраструктуре Дубаю, Дохе и Маскату.

Перелеты между странами осуществляют две саудовские бюджетные авиакомпании:

Flynas открывает прямые рейсы Эр-Рияд — Москва с 29 мая, билет в одну сторону стоит от 25 тысяч рублей без багажа.

Saudia начнет полеты со 2 июля по тому же маршруту, цена — от 33,8 тысячи рублей с багажом.

Российские туроператоры пока не продают туры в королевство из-за мартовских рекомендаций Минэкономразвития. Изменений в этом плане не стоит ждать до завершения ближневосточного конфликта, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Саудовская Аравия с 2019 года развивает туризм в рамках стратегии Vision 2030. Интерес для путешественников из РФ могут представлять:

историческая область Алула с наскальными гробницами из красного песчаника (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) и фестивалем современного искусства Desert X AlUla,

сертификат Международного темного неба для наблюдения за звездами;

столица Эр-Рияд, где в 2026 году пройдут WWE Royal Rumble и Кубок Саудовской Аравии по конным скачкам;

приморская Джидда с историческим районом Аль-Балад из кораллового камня и трассой Формулы-1 на набережной Корниш.

Туристы из Саудовской Аравии теперь тоже могут ездить в Россию без виз. В прошлом году турпоток из королевства вырос на 35,8% до 74,9 тысячи человек. По оценке Минэкономразвития, безвизовый режим увеличит его еще на 30-50%. В «Интуристе» уточнили, что саудовцы путешествуют большими семьями и выбирают классические маршруты типа Москва + Санкт-Петербург.