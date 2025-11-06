Законопроект о специальных лекарственных сертификатах будет внесен в Госдуму 6 ноября, сообщил RTVI автор поправок глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Вместе с коллегами из разных фракций Госдумы 6 ноября вносим законопроект, касающийся государственной социальной помощи, предлагаем новый адресный механизм поддержки здоровья для уязвимых категорий населения», — сказал депутат.

Речь идет об именном лекарственном сертификате, который позволит получать необходимые лекарства на фиксированную сумму по аналогии с электронным сертификатом на приобретение технических средств реабилитации и на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых, уточнил Нилов.

Как следует из текста законопроекта, имеющегося в распоряжении RTVI, сертификат предлагается предоставлять следующим категориям граждан:

малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе,

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Особо оговаривается, что право на сертификат могут получить граждане, которые не относятся к этим категориям, но имеют право на бесплатное или льготное приобретение лекарств.

Номинальную стоимость лекарственного сертификата предлагается установить в размере 25% от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России в месяц. Для примера, в 2025 году «стоимость» сертификата составила бы около 4,5 тыс. рублей.

Предполагается, что лекарственный сертификат будет действовать на территории региона, выдавшего его.

Предлагаемая мера очень актуальна для тех, кто не попадает в льготные категории, имеющие право на обеспечение медикаментами, однако испытывает затруднения в их приобретении, особенно ценно на фоне постоянного роста цен на лекарства, отметил Нилов.

Авторы законопроекта в сопроводительных документах приводят данные Росстата, согласно которым лекарства за 2024 год подорожали на 10%. В то же время половина опрошенных покупателей отмечают, что средний чек в аптеке вырос на 20-30% и больше.

Финансовое обеспечение расходов на предоставление лекарственных сертификатов, согласно законопроекту, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета региональным бюджетам.

«Бюджет сформирован в достаточно жестких условиях. Но надо с чего-то начинать, поэтому полагаем, что, несмотря на все трудности, может быть найден существенный компромисс, который бы позволил гражданам получать сертификаты для того, чтобы приобретать положенные лекарства, а не получать их в натуральном виде и ждать, когда же они появятся. В любом случае, несмотря на сложности в бюджете, все социальные обязательства в полном объеме выполняются, и мы должны менять формы предоставления мер соцподдержки с учетом потребностей граждан, реальных ситуаций и, самое главное, с использованием новых технологий и удобства», — заявил Нилов.

Если законопроект найдет поддержку у большинства депутатов Госдумы, он вступит в силу с 1 января 2026 года.