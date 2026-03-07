Весенние праздники, включая 8 Марта, могут стать «точкой запуска» запойных состояний у россиян, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог клиники «Алкоспас» Сергей Литков. Он посоветовал в таких случаях обращаться за помощью к специалистам.

По словам врача, у человека, страдающего алкогольной зависимостью, нарушена работа биохимических механизмов головного мозга, отвечающих за самоконтроль и получение удовольствия. Поэтому любой праздник воспринимается ими как «разрешенная ситуация» для употребления, объяснил Литков.

Помимо этого, в начале весны психическое состояние становится более уязвимым, а тяга к веществам, вызывающим быстрый выброс дофамина, усиливается, отметил врач. Это обусловлено тем, что организм истощен из-за нехватки витаминов, сбитого режима сна и накопившейся за зиму усталости, пояснил нарколог.

Дополнительным фактором становятся длинные выходные, которые дают больше свободного времени, рассказал эксперт. Если у человека нет четко выстроенного режима дня, риск запоя значительно возрастает. К тому же на употребление спиртного могут повлиять окружающие, добавил собеседник издания.

«Для зависимого человека опасна именно эта первая рюмка. После нее запускается биохимическая реакция в мозге, которая резко снижает контроль и усиливает тягу. В результате человек уже не управляет количеством выпитого», — предупредил он.

Врач назвал несколько ранних признаков формирования запойного цикла: по его словам, следует беспокоиться, когда человек:

Выпивает больше обычного, не может самостоятельно прекратить пить; Употребляет алкоголь на следующий день, чтобы опохмелиться; Теряет интерес к другим занятиям, сосредоточив все внимание на алкоголе.

Чтобы уменьшить риск запоя после праздников, Литков посоветовал придерживаться нескольких правил:

Не начинать день с алкоголя. Употребление в первой половине дня резко увеличивает вероятность того, что пьянство будет продолжаться несколько суток;

Четко ограничивать количество. Лучше заранее определить допустимый предел и не превышать его, даже под давлением окружающих;

Не использовать алкоголь как способ снять усталость или стресс. Несмотря на кратковременное снижение тревоги, позже она усиливается, и человек попадает в замкнутый круг;

Соблюдать режим сна и питания. Без этого усиливается токсическое действие алкоголя и растет вероятность продолжения его употребления.

Литков отметил, что алкогольная зависимость формируется на уровне биохимических процессов в мозге. Родным не стоит давить на человека или пытаться его пристыдить, подчеркнул нарколог.