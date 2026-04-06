Обязательное медицинское страхование (ОМС) в России предполагает возможность реабилитации пациентов при онкологических заболеваниях. Об этом заявил в разговоре с KP.RU замглавы Минздрава Евгений Камкин.

Он уточнил, что в российских медцентрах есть программы реабилитации после травм, общесоматических заболеваний, включая восстановление после коронавируса и различных операций, а также при наличии рака.

По словам Камкина, лечащие врачи профильных отделений должны направить пациента на два начальных этапа стационарной реабилитации либо сам пациент или его родственники могут обратиться к врачу с таким вопросом.

При выписке из больницы дальнейшая амбулаторная реабилитация проходит через районные поликлиники или пациент может взывать специалиста на дом.

В начале апреля правительство России включило программу ОМС лечение российскими онковакцин, инновационный метод CAR-T-иммунотерапии рака и меры поддержки беременных в отдаленных районах.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что речь идет о персонализированных вакцинах, создающихся специально под требования конкретного пациента для обучения иммунитета методам борьбы с опухолью.