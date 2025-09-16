Минтруд и Социальный фонд России разрабатывают изменения в правила расчета пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам для граждан, работающих у нескольких работодателей. О планах реформы заявила директор департамента развития социального страхования Минтруда Людмила Чикмачева в ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда, передает РБК.

По действующим нормам, работники, занятые на двух и более местах, получают пособия по каждому месту работы, если оставались там на протяжении последних двух лет. При смене работодателей выплата производится только у одного страхователя на усмотрение сотрудника.

Расчет осуществляется исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года с учетом установленных лимитов. Например, в 2025 году пособие по беременности и родам за 140 дней варьируется от 103,3 тыс. до 794,3 тыс. рублей.

«Сейчас у нас все пособия платит Социальный фонд. И логично, чтобы пособие было одно», — подчеркнула Чикмачева.

Она отметила, что действующая сейчас система приводит к несправедливым ситуациям, особенно для женщин, работающих на нескольких должностях с невысоким доходом:

«Когда женщина на нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы».

Директор департамента уточнила, что реформа требует тщательной проработки с учетом всех нюансов, чтобы ситуация для работников не ухудшилась по сравнению с нынешней и не привела к финансовым потерям и ущемлению интересов трудящихся россиян.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает выплату единого пособия с расчетом его размера на основе суммирования взносооблагаемых баз по всем местам работы.

«Если у него два работодателя, то предел будет — две предельные базы. Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем», — пояснила Чикмачева.

В настоящее время инициатива находится на стадии предварительной проработки, включая анализ финансовых последствий для бюджета Соцфонда. «Но мы себе такую генеральную задачу поставили», — резюмировала представитель Минтруда.

Согласно данным социологических опросов, больше половины россиян предпочитают не оформлять больничные листы, считая это финансово невыгодным для себя, а по возможности отпрашиваются у работодателя в частном порядке. При этом каждый пятый работающий житель страны продолжает трудиться, даже болея.