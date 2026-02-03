В 2025 году россияне и компании увеличили свои валютные сбережения на $33,3 млрд. Это произошло впервые с 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Как отмечает издание, накопления на валютных счетах и депозитах увеличивались на протяжении всего предыдущего года, больше всего — в октябре: тогда объем валютных вкладов вырос на 7,2% ($2,9 млрд) и достиг $43,5 млрд.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что россияне увеличили свои валютные накопления из-за опасений по поводу возможного падения рубля в течение года.

«С этой точки зрения достаточно привлекательно было уходить в валютные инструменты. В тот же период мы, например, видели интерес физлиц к замещающим облигациям», — объяснила она.

Руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин назвал ситуацию «инерционной». Он добавил, что на общие результаты могли повлиять крупные разовые сделки предпринимателей, которые вносили валюту на счета и депозиты.

Банк России сообщал РБК, что приток валюты в страну со стороны как экспортеров, так и отдельных физлиц во многом объясняется сохранением внешних санкционных рисков.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что доля «недружественных» валют в таких средствах незначительна. По его словам, основную часть составляют юани, а также растет доля дирхамов. Это объясняется тем, что многие клиенты с подобными инвестициями имеют бизнес-интересы в странах Азии и Ближнего Востока, уточнил он.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов связал приток валютных депозитов населения в банки внутри страны с репатриацией валютных сбережений граждан.

«Приток в части валютных депозитов населения в кредитные организации внутри страны сопоставим с оттоком валютных депозитов из банков-нерезидентов (суммарный чистый приток — 181 млрд рублей против чистого оттока 178,5 млрд рублей)», — сказал он.

При этом, по оценкам экспертов, говорить сейчас о «глобальном рыночном и массовом возрождении интереса к валютным вкладам» нельзя, как и о смене курса на девалютизацию, поскольку рублевые пассивы продолжают расти.

Помимо всего прочего, в прошлом году средства на счетах и депозитах в валюте наращивали и компании. Согласно статистике ЦБ, такие остатки увеличились на $27,1 млрд, или 26,3%, приблизившись к $130 млрд.

Уточняется, что средства юрлиц в валюте резко выросли в сентябре (на $12,8 млрд). Эксперты ранее связывали этот скачок с вероятным поступлением авансового платежа от Китая за поставки нефти, которые осуществляются раз в пять лет.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич подчеркнул, что текущий рост валютных средств у населения и бизнеса выглядит разовым. По его мнению, это связано с тем, что доля валюты в общем объеме клиентских пассивов остается невысокой — 12% на 1 декабря.

«Валюты дружественных стран (включая юань) будут оставаться в валютной структуре расчетов по ВЭД, поэтому текущая небольшая доля иностранной валюты в клиентских пассивах выглядит оправданной», — сказал он.

Сусин подчеркнул, что говорить о завершении тренда на девалютизацию банковских балансов пока рано. По его мнению, идет процесс нормализации после чрезмерного снижения доли валюты.

Эксперт предположил, что в ближайшие годы на рынке будет сохраняться поиск баланса между валютными активами и пассивами. Это связано с тем, что компании, значительно сократившие валютные операции в предыдущие годы, в 2025 году частично вернутся к использованию валютных инструментов и кредитованию в иностранной валюте.

Он также отметил, что увеличение валютных пассивов в финансовой системе повышает ликвидность внутреннего валютного рынка и способно влиять на курс.