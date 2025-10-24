Российские туристы, отдыхающие в пятизвездочном отеле Q Premium Resort на курорте Аланья, пожаловались на симптомы пищевого отравления после ужина в ресторане. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot Проверка». По словам отдыхающих, вскоре после еды у нескольких семей начались тошнота, рвота и диарея.

Часть пострадавших связывает ухудшение самочувствия с едой со шведского стола, в частности с блюдами из курицы. Другие предполагают, что причиной стал вирус. Все заболевшие лечатся самостоятельно, помощь медперсонала отеля, по их словам, оказана не была.

Эксперты в области пищевой безопасности, на которых ссылается издание, отмечают, что формат «шведского стола» действительно несет повышенный риск отравлений. Чаще всего такие случаи происходят из-за возможного перекрестного загрязнения продуктов, несоблюдения температурных режимов и хранения приготовленных блюд дольше положенного времени.

Специалисты подчеркивают, что горячие блюда не должны готовиться заранее — их рекомендуется подавать не позднее трех часов после приготовления, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов.