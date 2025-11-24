Выручка от продаж электроники и бытовой техники в России за январь-октябрь сократилась на 9% по сравнению с прошлым годом, по отдельным категориям падение составило до 25%, пишет «Коммерсантъ». В штуках рынок вырос всего на 1,7%.

Как сообщает газета со ссылкой на представителя «Марвел-Дистрибуции», продажи смартфонов в штучном выражении обвалились на 19,7%, в рублях — на 19,8%. Крупная бытовая техника — на 4,2% и 8,5% соответственно. Компьютеры и ноутбуки выросли на 2,5% по количеству, но в денежном эквиваленте потеряли 6%.

Источник газеты рассказал, что за девять месяцев по основным категориям спад на рынке электроники составил до 25% в штуках. Хуже всего ситуация со смартфонами — они потеряли до 20% в штуках и до 25% в деньгах. Далее идут ноутбуки — 15% и 20% и телевизоры — 11% и 9%.

По словам собеседника издания, продажи носимой электроники снизились на 11%.

При этом бюджетные товары демонстрируют рост, а спрос на аксессуары (аккумуляторы, чехлы, защитные стекла) усиливается за счет продления срока службы устройств.

В «М.Видео» рассказали «Коммерсанту» о большом интересе покупателей к товарам для домашней готовки.

Так, продажи аэрогрилей выросли на 258% в штуках (до 882 тыс.) и на 389% в деньгах, мультиварки и хлебопечки тоже прибавили в количестве и выручке (данные по ним не приводятся), а микроволновки стабильно держатся на уровне 3,1 млн штук при средней цене 7,9 тыс. рублей.

Сокращение спроса источник «Ъ» связывает с дорогими кредитами на фоне высокой ключевой ставки ЦБ и желанием покупателей отложить крупные траты или выбрать более дешевые модели.

Собеседник газеты при этом допустил, что благодаря отложенному спросу и постепенному снижению ставки Центробанка рынок вернется к росту в 2026 году.