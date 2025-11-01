Российские туристы, которых вынужденно разместили в отеле в кубинском городе Варадеро из-за урагана «Мелисса», устроили забастовку в лобби гостиницы, отказываясь в нее заселяться. Телеграм-канал Baza пишет, что они намерены добиться перемещения в отель города Ольгин, куда изначально планировали заехать.

Вечером 30 октября самолет, летевший из Москвы в Ольгин на Кубе с 433 пассажирами на борту, изменил маршрут и приземлился в Варадеро. Это произошло из-за урагана «Мелисса», который усложнил полет над Карибским морем.

Как пояснили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), несмотря на сложные метеоусловия, туроператор «Пегас туристик» не стал отменять рейс, а решил взять на себя дополнительную финансовую нагрузку и разместить россиян в альтернативных отелях в Варадеро. При этом, как утверждает организация, все предложенные россиянам отели соответствующих по уровню ранее забронированным ими гостиницам.

Как пишет Baza, туроператор изначально «обещал доставить всех в нужные отели на автобусах», однако позже отказался перевозить туристов в Ольгин из Варадеро. По данным канала, 25 человек отвезли в местный отель Los Cactus, однако 15 из них отказались туда заселяться — они устроили акцию протеста и третьи сутки ночуют в лобби. По словам туристов, отель якобы оказался в полтора раза более дешевым, грязным и кишащим тараканами.

В пресс-службе «Пегаса» позже рассказали «Газете.ру», что не планируют переселять россиян в гостиницы, которые они забронировали, ввиду ограничений, которые действуют в Ольгине из-за «Мелиссы».

«Переезд клиентов осуществляется с учетом того же или более высокого уровня качества каждого выбранного продукта в Ольгине, в соответствии с особенностями и нашим опытом работы Pegas в Варадеро», — уточнил туроператор.

В посольстве России на Кубе вечером 1 ноября сообщили, что, по состоянию на вечер 31 октября все российские туристы размещены в гостиницах.

Последствия урагана «Мелисса»

Первой страной, которая пострадала от «Мелиссы», стала Ямайка. Вечером 28 октября ураган достиг побережья страны, порывы ветра при этом достигали скорости в 295 км/ч. Американский Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что «Мелисса» достиг пятой категории по шкале Саффира — Симпсона, став самым мощным на Ямайке с 1851 года.

AFP назвало «Мелиссу» одним из самых сильных ураганов в Атлантическом океане за всю историю наблюдений. Министр внутренних дел Ямайки на следующий день заявил, что не менее 500 тыс. человек остались без света.

Уже 29 октября ураган достиг берегов Кубы. По словам президента страны Мигеля Диаса-Канеля, утром того же дня власти эвакуировали около 735 тыс. человек