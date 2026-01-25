Четвертьфинал Australian Open впервые за восемь лет пройдет без российских теннисистов в одиночном разряде. Последней из россиян турнир покинула Мирра Андреева — 25 января она проиграла в 1/8 финала украинке Элине Свитолиной.

Андреева уступила Свитолиной в двух сетах. Встреча продлилась 1 час 23 минуты и закончилась со счетом 2:6, 4:6 в пользу украинки. В ходе матча российская теннисистка не смогла сдержать слез, отмечает «Чемпионат». Украинская спортсменка в свою очередь призналась, что «нервничала сегодня вечером».

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников в разговоре с «Чемпионатом» раскритиковал игру Мирры Андреевой. По его словам, «с такой игрой рассчитывать на будущее бесполезно».

«По тому, в какой теннис играет Андреева, такой результат — закономерность», — заявил экс первая ракетка мира.

Кафельников назвал «реальной катастрофой» отсутствие россиян в 1/4 финала Australian Open. Он признался, что не помнит случаев, «чтобы никто из российских теннисистов не вышел во вторую неделю».

Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова считает, что Андреевой пока не хватает определенных факторов, чтобы «доходить до решающих стадий» на турнирах «Большого шлема». По мнению Кузнецовой, в 1/8 финала россиянка играла «больше сама с собой, чем с соперницей, и захлебывалась в своей же скорости эмоций».

По словам чемпиона Australian Open в миксте Андрея Ольховского, причиной проигрыша Андреевой стала череда ошибок, которые «совершенно необъяснимы».

Помимо Андреевой, 25 января из турнира Australian Open выбыл российский теннисист Даниил Медведев. Его соперником был американец Ленер Тьен, встреча закончилась со счетом 6:4, 6:0, 6:3 в его пользу.

Медведев поделился, что не смог «найти ответы на корте», что для него является редкостью. Он признал, что Тьен «сыграл очень здорово, очень агрессивно, и даже на хорошие удары отвечал еще более сильными».

«У него залетало буквально все. У меня тоже случались такие игры. <…> Наверное, я все-таки мог сделать что-то, чтобы сбить его с ритма», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Тьен назвал свою победу «чем-то потрясающим». «Это моя большая цель в этом году, так что я очень счастлив», — отметил он.

Ольховский предположил, что Медведев не до конца восстановился и «вообще не знал, что противопоставить сопернику». Россиянин «допустил очень много невынужденных ошибок, принимал несвойственные ему решения» и не показывал типичной для него размеренной игры, пояснил собеседник «Чемпионата».

В 2026 году призовой фонд Australian Open был увеличен на 16% и составил почти $75 млн. Победители в одиночных разрядах получат по $2,8 млн, а финалист — $1,4 млн. Из россиян борьбу на чемпионате продолжают 41-летняя Вера Звонарева (в женском парном разряде) и 30-летняя Ирина Хромачева в миксте.