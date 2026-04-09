Десятки российских туристов застряли на границе с Грузией, переходы через которую закрыли в ночь на 9 апреля из-за сильного снегопада и угрозы сходы лавин. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, ни легковой, ни грузовой транспорт не пропускают через пограничные пункты Крестовый перевал и Верхний Ларс. Их закрыли на срок не менее 9 часов, время открытия неизвестно.

Из-за непредвиденных препятствий некоторые туристы не успели на свои рейсы. Один из них, пропустивший свой самолет из Тбилиси, рассказал, что не у всех даже есть возможность переждать в гостинице — все зависит от того, где именно люди застряли.

По словам другого автовладельца, со стороны Грузии пропускают местных, но запрещают проезд машинам с российскими или армянскими номерами.

«Если кто-то проворный едет вперед, то патруль догоняет, пишет штраф и отправляет назад. Если патруль, то лучше остановиться, так как все очень устали. Штраф — и назад», — сказал мужчина.

В связи с временными перекрытиями Движения по Военно-Грузинской дороге, проходящей через КПП Верхний Ларс, на российско-грузинской границе образовалась пробка, писал РБК.

Как пишет SHOT, непогода в районе границы может продлиться еще три дня. МЧС Северной Осетии объявило 9 апреля штормовое предупреждение в связи с ожидаемым «комплексом неблагоприятных метеорологических явлений».