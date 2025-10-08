Сотни российских туристов оказались заблокированы в аэропорту Антальи из-за многочасовых задержек рейсов Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.

Первые проблемы возникли 7 октября, когда пассажиры не могли вылететь более четырех часов. Люди жаловались на отсутствие информации со стороны авиакомпании. Им не предоставляли питание, а дети оставались без воды на протяжении долгого времени.

Сотрудники аэропорта направляли туристов к представителям перевозчика, однако те не могли сообщить точные причины сбоев и время вылета.

Пассажирам предложили вернуть покупки из дьюти-фри, повторно пройти паспортный контроль и забрать свой багаж. Представители аэропорта пояснили, что после этого туристам выдадут ваучеры и информацию о трансфере.

Позднее в Turkish Airlines заявили, что задержки связаны с «операционными изменениями», а на некоторых маршрутах вместо отмененных рейсов запланированы замещающие вылеты с новыми номерами.

Часть туристов, не сумевших вылететь вечером 7 октября, была размещена в отелях за счет авиакомпании, им предоставили питание и ночлег.

Утром 8 октября россиян доставили обратно в аэропорт Антальи, где они ожидают начала регистрации на рейсы в Москву и Санкт-Петербург.