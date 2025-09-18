В Таиланде шесть дней назад при загадочных обстоятельствах пропала 34-летняя российская гражданка Эрика Владыко. Об ее исчезновении сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, несколько лет назад женщина перебралась из Владивостока на постоянное место жительства в Таиланд, на остров Самуи, где проживала вместе со своей малолетней дочерью.

Известно, что 12 сентября Владыко с ребенком прибыла в столицу страны, Бангкок, где сняла номер в одном из отелей. Поздно ночью она обратилась на ресепшен с просьбой вызвать ей такси до улицы Сукхумвит, где находятся многочисленные бары и клубы. С этого момента следы женщины теряются.

Утром 13 сентября сотрудники отеля обнаружили маленькую дочь Владыко одну в гостиничном номере. Поскольку у тайских властей не было информации о родственниках, способных взять на себя заботу о ребенке, девочку временно поместили в местный приют.

Как сообщила подруга пропавшей, она не посвящала никого в цели своей поездки в Бангкок, а в последнее время ее поведение казалось окружающим странным. Начиная с 15 сентября мобильный телефон Владыко отключен, что не позволяет установить его местонахождение.

Незадолго до своего исчезновения россиянка занималась поисками няни для своей дочери, причем не только в Бангкоке, но и в других популярных у туристов местах, таких как Пхукет и Бали, пишет телеграм-канал Mash. Параллельно женщина проявляла активный интерес к ночной жизни Таиланда, в частности, к клубам и заведениям с русским караоке.

По словам местных жителей, район, где была потеряна связь с Владыко, считается неблагополучным: там распространены кражи личных вещей и документов. При этом местная полиция зачастую избегает обращения в консульство для разрешения инцидентов с россиянами.

Родители россиянки получили информацию о ее исчезновении 16 сентября. В четверг, 18 сентября, они вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку. На месте они также намерены подать официальное заявление в полицию, поскольку правом сделать это обладают исключительно близкие родственники пропавшей.