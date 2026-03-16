В Екатеринбурге женщина пять дней жила в квартире с трупом собственного сына, которого старший брат убил и спрятал в шкафу. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на свой источник.

Как рассказал собеседник портала, мать и младший сын жили в трехкомнатной квартире на улице Мира, а старший — отдельно на улице Академической, оба адреса относятся к восточной части города. Одна из комнат в квартире матери оборудована под мастерскую, где братья вместе работали.

«В очередной раз они повздорили, и старший убил младшего, а затем спрятал его в этой мастерской. Мать туда не заходила, но почувствовала запах, открыла шкаф, а он там», — изложил события источник.

Как уточняет портал, мать все пять дней искала сына и подала в полицию заявление на розыск. Она же сообщила правоохранителям, когда нашла труп.

Известно, что убитому было 33 года, его старшему брату — 37 лет. Мужчину разыскивает Следственный комитет по Свердловской области, возбудивший дело об убийстве (ст. 105 УК). В пресс-службе ведомства пока отказываются от комментариев, говорится в публикации.

«Скелеты в шкафу»

В 2023 году в том же регионе жительница Каменска-Уральского жила в квартире с трупом своего сожителя, которого зарезала и спрятала в шкаф, забросав вещами. Так продолжалось до тех пор, пока соседи не почувствовали запах разложения и не вызвали полицию, писал URA.RU со ссылкой на свердловский СК.

Как тогда выяснилось, женщина собиралась получить зарплату, до которой оставалась пара недель, и потом уехать к подруге в Екатеринбург, но не успела, потому что соседи забили тревогу раньше.

«Хладнокровности этой женщины можно поразиться, но, образно выражаясь, “скелет в шкафу” утаить ей не удалось», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В 2021 году в Екатеринбурге назначили 11 лет колонии мужчине, до смерти избившему в декабре 2019 года хозяина квартиры, у которого снимал комнату. Он продолжал жить с трупом, лежавшим в другой комнате, до начала января 2020 года, пока помещение не заполнил запах гниения. Тогда мужчина завернул тело в покрывало, спрятал в шкафу и еще какое-то время жил в квартире.

Родственникам убитого жилец говорил, будто тот куда-то ушел и не вернулся. Тело в шкафу нашла следственно-оперативная группа. Убийцу, который к тому времени успел скрыться, разыскали и осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего, сообщал Uralweb.ru.