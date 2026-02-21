В Красноярском крае женщина подожгла частный дом, где ее муж распивал спиртные напитки с односельчанами, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Пожар в селе Тубинск Краснотуранского района произошел в ночь на 21 февраля. После тушения огня в доме нашли тела троих мужчин, еще четырем удалось спастись.

По версии следствия, 42-летняя супруга одного из мужчин подожгла в доме горючую жидкость из-за конфликта «по поводу чрезмерного употребления сельчанами спиртного». Трое мужчин, будучи в сильном опьянении, остались внутри и погибли.

Супруг женщины выжил, передает ТАСС со ссылкой на СК. Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве трех лиц с особой жестокостью общеопасным способом (п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК).