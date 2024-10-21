Жительница Красноярска обнаружила необычный сбой в системе Wildberries: все, что она добавляла в «корзину», переходило в статус «оплачено». Вместо того, чтобы связаться со службой поддержки, девушка обманула маркетплейс на 1,2 млн рублей, из-за чего ей теперь грозит срок. Юрист Сергей Мосолкин в разговоре с RTVI выразил мнение, что срок будет условным.

Как сообщила прокуратура Красноярского края, аккаунт в интернет-магазине 23-летняя девушка зарегистрировала весной 2023 года. Сбой в системе она обнаружила после выбора способа оплаты, но предпочла не говорить об этом службе поддержки.

Забрав с пункта выдачи недорогие бытовые принадлежности, девушка убедилась, что деньги с карты не списывают. После этого она стала заказывать косметику, постельное белье и прочие товары для дома, а также забрала с пункта выдачи несколько айфонов и «роскошные аксессуары» к ним, отмечает прокуратура.

Помимо того, красноярка заказала одежду и обувь, чемодан, игровые консоли, колонки и золотые ювелирные изделия. В итоге маркетплейс обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы, которая к тому моменту уже успела «закупиться» на 1,2 млн рублей.

«Украденное девушка продавала на других крупных интернет-магазинах и закрывала долги», — добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура утвердила обвинение о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В прошлом году Верховный суд России встал на сторону жителя Волгограда Станислава Анохина, который из-за технического сбоя купил вещи на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле их обычной стоимости. Анохин получил уведомление о невозможности доставить ему покупку, но стал требовать от ЦУМа заказанные вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.

В магазине объясняли, что в день заказа цены в карточках из-за сбоя отображались неверно — заказ сначала приняли, однако позже аннулировали. Анохину предложили купить вещи по полной стоимости, но тот обратился в суд. Суды трех инстанций признали правоту ЦУМа, однако Верховный суд отменил их решения.

Мнение юриста

От бага системы никто не застрахован, заявил RTVI Сергей Мосолкин, арбитражный управляющий, юрист, специализирующийся на защите интересов предпринимателей на маркетплейсах. Он назвал действия жительницы Красноярска «вариантом мошенничества», но выразил мнение, что обойдется без реального срока.

«Очевидно, что если пользователь замечает баг системы, сбой в системе, и пользуется этим, и выводит товар на 1,2 млн, при этом он не получает никакого кредитного договора, никаких сумм и отсрочек, то, конечно, это — вариант мошенничества», — сказал юрист в беседе с RTVI.

Он отметил, что девушка не заплатила за полученные товары — «значит, она эти товары похитила».

«И я думаю, что несмотря на то, что компания Wildberries допустила техническую ошибку, технический сбой, ответственность несет пользователь, потому что пользователь злонамеренно, получается, [воспользовался ситуацией]», — добавил Мосолкин.

Юрист привел в пример поломку банкомата, которая также «не дает права покушаться на чужие вещи, на чужой товар, на чужие денежные средства». «Я думаю, здесь очень легко будет доказать в судебной и в правоохранительной области неправомерность действий. Это не тот случай, когда Wildberries должны нести ответственность», — считает он.

Мосолкин выразил мнение, что красноярка вряд ли получит реальный срок по статье о мошенничестве.