В Госдуму внесли законопроект, позволяющий женщине приглашать на роды не только родственников, но близких людей. Авторы идеи пояснили, что в числе посетителей может быть подруга, психолог, священник или любой другой человек, которому доверяет роженица.

Инициаторами выступили депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова вместе с лидером партии Алексеем Нечаевым. Они предлагают внести поправки в закон об основах охраны здоровья граждан (№ 323-ФЗ).

В действующей редакции документа предусмотрена возможность присутствия на родах исключительно супруга или другого члена семьи. Такое ограничение, по мнению депутатов, дискриминирует вдов, сирот и женщин, которые хотят пригласить на роды другого близкого человека. Например мачеху, крестную или свекровь.

В пояснительной записке к проекту сказано, что любой близкий человек или специалист способен значительно повлиять на эмоциональное состояние женщины во время рождения ребенка, сделав этот процесс более спокойным и безопасным.

«Наличие поддержки со стороны способствует снижению уровня стресса и тревоги, помогает женщине лучше справляться с болевыми ощущениями и повышает общее качество родового опыта», — сказано в документе.

Парламентарии отметили, что партнерские роды становятся все более популярными среди россиян. По их данным, за последний год доля женщин в Московской области, выбравших такой формат, выросла с 25% до 45%.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Римма Утяшева рекомендовала женщинам становиться многодетными до 27 лет. По ее словам, в возрасте с 22 до 27 лет можно родить троих «спокойно». Что касается мужчин, то у них, как она заявила, «бесконечное» репродуктивное здоровье.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила «Московскому комсомольцу», что рожать нужно «как можно раньше» после достижения совершеннолетия, а не откладывать на 28—29 лет.

«Не надо все откладывать на потом. “Потом” может уже и не случиться — по медицинским и по другим показателям», — сказала она.

По ее мнению, основная проблема и задача демографической политики в России заключается в том, чтобы «изменить менталитет». Парламентарий добавила, что успешным человеком должен считаться тот, у кого большая и дружная семья.