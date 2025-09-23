Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил 310 тыс. рублей штрафа жительнице Удмуртии Евгении Рогозиной, обвиненной в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за комментария «Сжечь ведьму» к словам главы Минсельхоза Оксаны Лут о подорожании сливочного масла. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал».

Суд также запретил Рогозиной два года администрировать сайты. После оглашения приговора женщину освободили в зале суда, до этого она находилась под арестом в СИЗО-5 Екатеринбурга. Прокурор запрашивал для Рогозиной штраф в размере 600 тыс. рублей.

«Я очень сильно плакала, переживала, страдала. Я извинилась перед Оксаной Николаевной [Лут]. Очень надеюсь, что она меня простит. <…> Я очень раскаиваюсь, поверьте мне. Я больше никогда ничего подобного писать не буду», — сказала Рогозина на заседании суда.

Суть обвинений

До задержания женщина работала продавщицей в рыбном магазине в городе Можга. В ноябре 2024 года она оставила комментарий к посту в паблике «Злой ижевчанин» во «ВКонтакте», где приводилось высказывание главы Минсельхоза о росте цен на сливочное масло. Цитата Лут была взята из ее интервью «Ведомостям».

«По маслу ситуация абсолютно понятная. На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос, и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс», — сказала министр изданию.

Рогозина написала под постом: «Сжечь ведьму». Впоследствии ее комментарий был удален. В феврале 2025 года женщину задержали и отправили под домашний арест, а также внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В июне Центральный окружной военный суд по требованию прокурора ужесточил Рогозиной меру пресечения «ввиду систематического нарушения» условий домашнего ареста и отправил ее в СИЗО, несмотря на наличие двух дочерей 8 и 13 лет.

Близкие Рогозиной рассказали «Регнуму», что ее били сокамерницы. Сама женщина говорила, что нуждается в операции, но «медпомощи допроситься очень сложно».

Муж обвиняемой Артур Рогозин объяснил «Ъ», что его супруга и ее подруги часто употребляли выражение «Сжечь ведьму» в значении «говорит ересь, чушь», не вкладывая в него призывов или угроз.

Рогозина объясняла, что написала комментарий в «ВК» на «эмоциональном срыве», поскольку «у нас в Можге свое производство, свои коровы, у нас молокозавод “Можга сыр”, а цены растут: ну как так, не может быть».

«Путин не любит, когда обижают его народ»

На ситуацию вокруг Рогозиной обратила внимание член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова. Она отметила, что негативные комментарии под постом с цитатой главы Минсельхоза писали и другие пользователи.

«Сама Евгения всю жизнь помогала лечить и пристраивать бездомных животных, а как началась СВО, собирала и отправляла гуманитарную помощь бойцам. <…> То есть Евгения и ее муж Артур — представители того глубинного народа, который тянет на себе СВО», — писала Ахмедова.

Она добавила, что лингвистическая экспертиза показала наличие призыва к терроризму в комментарии Рогозиной, а психологическая «призыв не подтвердила, ведь фраза слишком коротка для того, чтобы ее вообще оценивать».

Правозащитница выразила мнение, что суд «встанет на сторону Евгении».

«Я знаю, что наш президент Владимир Путин, который сам из народа, очень не любит, когда по несправедливости обижают его народ», — заявила она.

В августе Рогозину посетила в СИЗО уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она заявила, что Евгения «не имеет ничего общего» с людьми, обвиняемыми в терроризме, госизмене и военных преступлениях.

По словам омбудсмена, Рогозина «раскаивалась с первой минуты», «любит свою родину» и «всегда была пропутинским человеком».

«Мне не понравилось, что ее задерживали семь человек. Мне кажется, нашему силовому блоку есть чем заняться, сейчас тяжелые времена для него, работы много», — добавила Мерзлякова.

В начале сентября глава СПЧ Валерий Фадеев направил министру сельского хозяйства письмо от Рогозиной с извинениями и уведомил об этом генпрокурора Игоря Краснова. Рогозина в письме назвала свое высказывание «неосторожным, необдуманным, детским». Она добавила, что ее старшая дочь была вынуждена бросить школу олимпийского резерва, а у отца-пенсионера «стало плохо с сердцем».

«Мы все потеряли покой и спокойную нормальную жизнь. <…> С моим неосторожным высказыванием, прошу вас искренне понять и простить меня, я не желала зла и вреда», — говорится в обращении Рогозиной к Лут.

По словам Марины Ахмедовой, в случае более жесткого приговора «СПЧ вышел бы к президенту с просьбой о помиловании». Правозащитница выразила мнение, что «местные силовики, открывшие это дело, об этом и переживали — как бы оно не дошло до президента». Ахмедова добавила, что семья Рогозиной не сможет сама оплатить назначенный судом штраф.