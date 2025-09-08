Жительница Новосибирска столкнулась с ситуацией, в результате которой она и ее сын не смогли попасть на футбольный матч между сборными Армении и Португалии в Ереване, потратив впустую значительную сумму денег.

По данным Инфо24, женщина планировала исполнить желание ребенка — он хотел вживую увидеть игру известного футболиста Криштиану Роналду. Для этого она заранее, в августе, приобрела билеты на матч через специализированный сервис, заплатив за это 70 000 рублей. По условиям покупки, электронные билеты должны были быть высланы в день игры для предотвращения их перепродажи.

Однако после прибытия в Ереван от сервиса поступило уведомление о том, что необходимая квота билетов не была получена, и ей предложили возврат денежных средств или билеты на другую, менее дорогую трибуну, но без компенсации разницы в стоимости.

Не согласившись с такими условиями, женщина предприняла попытку приобрести новые билеты через некий телеграм-канал, переведя неизвестным лицам 30 000 рублей. После перевода денег продавцы перестали выходить на связь.

По словам пострадавшей, кроме нее, на матч не смогли попасть приблизительно 150 других человек, оказавшихся в схожей ситуации. Общая сумма ее финансовых потерь, включая стоимость первоначальных билетов и сумму, переведенную мошенникам, составила 100 тысяч рублей. Общие затраты на поездку, включая перелет и проживание, составили около 250 тысяч рублей.