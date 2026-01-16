Уроженка Хабаровска Марина Лопатина, приговоренная в Китае в 2011 году к смертной казни за контрабанду наркотиков, будет отбывать наказание в России. РИА Новости со ссылкой на судебные документы сообщает, что она сможет выйти на свободу уже через шесть лет.

Лопатину задержали 27 марта 2011 года на пограничном переходе «Гунбэй» между городами Чхужай и Макао. В одной из ее сумок таможенники обнаружили тайник, в котором было спрятано 2 кг героина.

В ноябре того же года Чхужайский суд приговорил ее к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Позднее приговор смягчили, назначив женщине 25 лет лишения свободы.

Российское агентство утверждает, что Лопатина письменно подтвердила согласие отбывать наказание на родине. Суд в России приговор китайской инстанции признал и счел Лопатину осужденной по ст. 188 УК (Контрабанда), которая на данный момент утратила силу.

Ее приговорили к 12 годам колонии общего режима: из них на территории России ей осталось отбыть шесть лет шесть месяцев и 24 дня. Из судебных материалов следует, что Лопатину уже передали российской стороне и поместили в исправительную колонию.

Сама Лопатина еще в 2011 году была не согласна с обвинениями. Ее сын Владислав, учившийся тогда в городе Харбин, утверждал, что мать стала жертвой обмана. Так, по его словам, перед поездкой в Китай знакомый попросил ее передать сумку, заверив, что в ней находятся книги.

Сын Лопатиной отмечал, что женщина хорошо зарабатывала и не стала бы связываться с наркобизнесом, поскольку «семья ни в чем не нуждалась». Тем не менее Россиянка не стала обжаловать приговор. Как пояснял «Комсомольской правде» российский дипломат, в подобных случаях шансов на положительное рассмотрение апелляции почти нет, «и это будет только потерей времени».