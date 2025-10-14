Депутат казахского парламента Ермурат Бапи обвинил «иностранное государство» в контроле над игорным бизнесом страны. И хотя депутат открыто не назвал Россию виновной в этом, но ранее подобные тезисы озвучила гражданка Украины, председатель Ассоциации финтеха и инноваций Казахстана Ирина Давиденко. Она открыто заявила, что регулирующие рынок структуры находятся под российским влиянием или контролем.

В своем запросе премьер-министру страны депутат нижней палаты парламента Казахстана Ермурат Бапи подчеркивает, что доходы от игорного бизнеса «ежегодно составляют около 1 трлн тенге» — это около 150 млрд рублей. Однако эти платежи лишь «формально… регистрируются в нашей стране», т. к. «управление и финансовые потоки находятся под контролем иностранных структур» — уверен автор запроса.

Депутат также утверждает, что спустя год после изменения закона «Об игорном бизнесе» выяснилось, что исполнительные органы трактуют его требования «в интересах лоббистских групп», а игорный бизнес Казахстана в результате изменений «оказался в руках прокладочных компаний».

В результате «из-за ухода легального казахстанского бизнеса из сектора» бюджет страны недополучил 110 млрд тенге налогов (около 17 млрд рублей), а также 14 млрд тенге (2 млрд рублей), которые ранее направлялись на спонсорство спорта — резюмирует депутат. Также в запросе утверждается, что действующий в стране «от имени государства» игорный оператор — ТОО «NomaPay» («НомаПэй»), «используя государственные полномочия, фактически получила контроль над всеми монопольными потоками и теперь, по сути, действует в интересах другого государства».

По мнению депутата, это нарушает Конституцию Казахстана (в частности, статьи о недопустимости передачи суверенных функций) и противоречит Кодексу о предпринимательской деятельности и закону «О национальной безопасности».

Интересно, что запрос казахского депутата почти полностью повторяет позицию, высказанную летом этого года председателем Ассоциации финтеха и инноваций (АФИ) Казахстана Ирины Давиденко, которая является гражданкой Украины.

Так, на пресс-конференции в Алмате в июле этого года Давиденко утверждала, что внедренная в Казахстане «Единая система учета» (ЕСУ), которая контролирует рынок онлайн-ставок и азартных игр, фактически создавалась как аналог российского Единого центра учета и перевода интерактивных ставок — ЦУПИС.

Казахская система ЕСУ «была задумана не у нас в Казахстане. И была задумана как аналог российского ЦУПИС. Российский ЦУПИС — это не регулятор в России. Он принадлежит участникам рынка, владельцам букмекерских и лотерейных контор и изначально… преследовал одну цель — контроль одних участников рынка над другими», — подчеркнула глава АФИ.

Также, по данным, озвученным Давиденко, ТОО Nomapay — это частная компания, якобы учрежденная партнером владельца ЦУПИС. А «ее сотрудники даже не скрывают, что являются представителями российского оператора ЦУПИС — компании «Мобильная карта»». И они «забирают бизнес у десятков добросовестных казахстанских компаний, чтобы отдать» своим партнерам, подчеркнула Давиденко.

По словам главы АФИ, «попытка выдать коммерческую систему за государственный механизм регулирования не только вредит конкуренции, но и угрожает безопасности данных».

«Мы фактически под благими предлогами отдаем информационный суверенитет, отдаем финансовый суверенитет и создаем риски вторичных санкций для казахстанского финансового сектора, так как конечным бенефициаром «Мобильной карты» является Банк ВТБ, который находится под санкциями США и Евросоюза», — заявила Ирина Давиденко.

В свою очередь Ермурат Бапи в депутатском запросе потребовал от правительства и Нацбанка Казахстана «пересмотреть и упразднить монопольные функции ЕСУ», а также провести проверку «на предмет возможного иностранного вмешательства в сферу игорного бизнеса в Казахстане».