В 2025 году в Россию приехали 25 352 гражданина Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официальной статистики.

Из них 23 867 человек навещали здесь родственников или друзей, отмечает агентство. Еще 1094 человека приехали в рамках бизнес-интересов, 103 выбрали РФ для путешествий, 31 украинец попал в страну транзитом.

Самый популярный способ у граждан Украины попасть в Россию — авиаперелеты, этим вариантом воспользовались 24 399 человек.

На втором месте автомобильные поездки — 871 человек. Пешком границу пересекли 79 украинцев, а железнодорожным транспортом — всего трое.

В сентябре РИА Новости сообщало, что в Россию в этом году приехали 16 225 украинцев. Из них 15 338 прибыли с частным визитом, 652 — с деловым, 57 как туристы, а у 21 был транзитный проезд.

С октября 2023 года граждане Украины старше 14 лет, прибывающие в Россию из других стран, могут въезжать только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево.