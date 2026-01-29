Решение Евросоюза о внесении России в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, принятое в начале декабря 2025 года, вступило в силу после одобрения Европарламентом и Евросоветом. Это следует из публикации в журнале Евросовета.

В тексте документа утверждается, что в ходе оценки действий российского руководства, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма «был выявлен ряд стратегических недостатков».

В частности, речь идет об аспектах законодательства и политики, касающихся независимости работы Росфинмониторинга и способности ведомства сотрудничать с аналогичными организациями в других странах.

Также в публикации говорится о проблемах, связанных с прозрачностью информации о бенефициарных владельцах, доступностью и точностью данных, а также противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма посредством криптоактивов.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, назвала в ходе встречи глав МИД Евросоюза «позитивным» о решение включении России в «черный список».

«Я думаю, что любые способы для принуждения России к реальным переговорам хороши», — сказала она.

Представитель Росфинмониторинга в разговоре с РБК назвал подобный шаг Еврокомиссии политизированным и не имеющим под собой реальных оснований.

«Публикация Европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы», — заявил он.

В ведомстве также отметили, что подготовка документа без участия российской стороны противоречит порядку проведения оценки третьих стран, который был установлен ЕС.