RTVI стал единственным русскоязычным медиаресурсом в ТВ-пакете одного из самых знаменитых отелей Нью-Йорка — Lotte New York Palace. Теперь новостной и развлекательный контент канала доступен гостям отеля на постоянной основе. Сотрудничество с Palace подтверждает статус RTVI как ключевого источника информации для международной русскоязычной аудитории в премиальном сегменте.

Lotte New York Palace — знаковая локация, которая регулярно принимает официальные делегации и деловых гостей VIP-уровня. В период ежегодных сессий Генеральной Ассамблеи ООН здесь размещаются представители более чем 20 государств.

СЕО медиагруппы Дмитрий Сурьянинов отмечает, что сегодня компания выстраивает глобальную экосистему вещания, которая сопровождает зрителя в любой точке мира. Возможность смотреть программы в привычном формате вне зависимости от географии и места — дома, в офисе или в отеле в другой стране — становится обязательным элементом бизнес-комфорта. По его словам, RTVI уже доступен на бортах международных авиалиний, а в Европе и Америке компания активно развивает формат FAST-вещания.

«Запуск вещания в Lotte New York Palace — это не просто расширение дистрибуции, а подтверждение нашей роли как связующего звена для делового сообщества по всему миру. Мы создаем информационную среду, которая соответствует запросам глобальной русскоязычной аудитории, обеспечивая ей доступ к контенту на родном языке в ключевых точках мира в удобном формате», — подчеркнул СЕО медиагруппы Дмитрий Сурьянинов.

Директор глобальной дистрибуции RTVI Андрей Попов добавил, что решение о включении канала в сетку вещания Lotte New York Palace было принято руководством гостиницы в ответ на запрос постояльцев на качественный новостной и развлекательный контент.

«RTVI придерживается долгосрочной стратегии расширения присутствия в отельных сетях по всему миру, фокусируясь на ключевых для русскоязычной аудитории направлениях: ОАЭ, Турции, Мальдивах, Маврикии, странах Европы и других регионах. Запуск вещания в престижном отеле Lotte New York Palace не только подтверждает востребованность канала с актуальной новостной повесткой на русском языке, но и подчеркивает высокий уровень доверия к бренду в регионе», — отметил он.

Ранее компания объявила о запуске канала в 10 странах Карибского бассейна по FAST-модели, увеличив общее покрытие до 187 территорий по всему миру. По экспертным оценкам, совокупный потенциал русскоязычной аудитории в странах Карибского региона составляет от 40 до 70 тысяч человек.