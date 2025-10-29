RTVI празднует 25-летие! За четверть века компания прошла путь от телеканала с небольшой редакцией в Нью-Йорке до глобальной русскоязычной мультиплатформенной экосистемы, которая объединяет порядка 40 миллионов зрителей и читателей по всему миру.

Сегодня бренд RTVI включает телевизионное вещание в 177 странах, цифровые площадки и проекты в разных регионах мира — в медиагруппу входят три новостных портала, более 10 YouTube- и Telegram-каналов, самостоятельные диджитал-активы в России, США и Центральной Азии, а также локальные продукты в Израиле и Европе. RTVI производит весь спектр современного контента — от ежедневных новостей и документальных фильмов до эксклюзивных интервью с топовыми международными спикерами и познавательно-развлекательных программ.

«25 лет — это не просто дата, а итог работы огромной команды, которая сумела не только сохранить, но и усилить позиции RTVI в быстро меняющемся медиапространстве. Мы стремимся быть везде, где находится наша аудитория — от традиционного телеэфира до цифровых платформ по всему миру. Последние два года мы сфокусировались на трансформации двух ключевых направлений: вывели на новый уровень новостное вещание и перезапустили подходы работы с цифровыми площадками. Результатом стал запуск новостного эфира 24/7, кратный рост позиций рейтингов и привлечение новой аудитории, переход к новым моделям вещания на FAST-площадках и обновленная линейка YouTube-каналов. Сегодня мы создаем не просто контент, а полноценную глобальную медиасреду», — заявил СЕО RTVI Дмитрий Сурьянинов.

Юбилейный год RTVI ознаменован рядом важных достижений. Медиагруппа не только сохранила статус одного из самых цитируемых русскоязычных международных медиа, но и успешно масштабировала свои проекты. Запущены новые форматы, включая новостные программы, первое утреннее шоу в США и международные документальные фильмы, проведен ребрендинг и программный перезапуск эфирного вещания. Стратегия на YouTube была пересмотрена в сторону сегментации: флагманские продукты теперь представлены на отдельных каналах, что повысило вовлеченность аудитории.

По словам Дмитрия Сурьянинова, следующие этапы развития медиагруппы будут связаны с углублением взаимодействия с аудиторией через новые технологические решения. Среди приоритетов — запуск собственного приложения, которое станет единой точкой доступа ко всем продуктам RTVI. Также в планах компании активное развитие направления спецпроектов и создание новых нишевых продуктов. Эти шаги направлены на дальнейшую трансформацию RTVI из медиахолдинга в целостную контентную среду, где традиционная журналистика сочетается с инновационными форматами и персонализированным подходом к аудитории.