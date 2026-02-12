RTVI объявил о масштабировании глобального присутствия — канал стал доступен в 10 странах Карибского бассейна по FAST-модели, увеличив общее покрытие до 187 территорий по всему миру. В число новых стран вещания вошли: Ямайка, Багамские Острова, Барбадос, Антигуа и Барбуда, Белиз, Гайана, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго.

RTVI стал первым международным русскоязычным медиа, вышедшим на FAST-рынок в США и Европе. Модель FAST (Free Ad-Supported Television) обеспечивает доступ к контенту без подписки за счет таргетированной рекламы и открывает новые возможности для роста аудитории, доступности контента в новых регионах, а также укрепления узнаваемости бренда и развития современных рекламных форматов.

«FAST-модель уже показала свою эффективность в США и Европе, обеспечив устойчивый рост аудитории. Развитие новых моделей вещания — ключевой приоритет нашей глобальной стратегии, которая позволяет последовательно расширять присутствие и охватывать еще больше русскоязычных зрителей по всему миру, предлагая контент в максимально доступном формате», — заявил CEO медиагруппы RTVI Дмитрий Сурьянинов.

По экспертным оценкам, совокупный потенциал русскоязычной аудитории в странах Карибского региона составляет от 40 до 70 тысяч человек, что открывает RTVI новые возможности для роста.

«Запуск RTVI на FAST-платформах сделал нас первопроходцами в этой модели дистрибуции среди телеканалов на русском языке и открыл доступ к глубокой цифровой аналитике: от географии просмотров до поведения аудитории. Просмотры RTVI в странах Карибского региона подтверждают глобальную экспансию FAST-платформ и востребованность контента RTVI», — рассказал директор по глобальной дистрибуции RTVI Андрей Попов.

Вещание по модели FAST позволяет расширять географию присутствия в регионах, где ранее трансляция была экономически нецелесообразной из-за небольшого объема русскоязычной аудитории и ограничений кабельных сетей. Достигнутые результаты подтверждают стратегический фокус RTVI на глобальном лидерстве и укрепляют позицию телеканала как флагмана среди международных русскоязычных медиа».