Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства выступил с резкой критикой в адрес подрядчиков, которые занимались ремонтом пострадавших от обстрелов со стороны Украины домов во Льгове. В частности, глава региона выразил крайнее недовольство криво установленными окнами и заявил, что готов «вырвать руки» недобросовестным исполнителям.

О своей поездке во Льгов и жалобах местных жителей на некачественный ремонт домов, пострадавших от украинских атак, Хинштейн рассказал, прервав доклад своего заместителя — председателя правительства Курской области Александра Чепика, который отчитывался об ущербе и восстановлении региона. В частности, по словам врио губернатора, горожане сообщали о подтекающих окнах и неотремонтированных крышах.

Отвечая на вопрос главы региона о том, какие меры были предприняты для ликвидации этой проблемы, Чепик сообщил, что по поручению Хинштейна на место были направлены специалисты, которые подтвердили повреждение крыш.

«Сейчас уже сложно сказать почему — время или результаты обстрелов. Действительно, просто вода текла», — пояснил он.

По словам первого замгубернатора, в связи с этим было принято решение о выделении дополнительного финансирования, после чего «и крыши, и окна были сделаны».

«Тем не менее, это не снимает ответственности с подрядчиков. По крышам говорить не готов, а что касается окон — я своими глазами это видел, окна были поставлены криво. Я желаю подрядчикам, чтобы они у себя дома так окна ставили, но с них за это надо спрашивать», — выразил уверенность Хинштейн.

Врио губернатора обратил внимание своих коллег на то, что государство выделяет средства «на помощь людям», однако «на низовом уровне» происходит «какая-то метаморфоза», в результате которой жители «не получают того, что должны были получить». По его мнению это является дискредитацией власти.

В ответ Чепик заверил Хинштейна, что работы были оплачены в полном объеме и никто не экономил на оказании помощи местным жителям. Он также согласился с тем, что с подрядчиков должен быть «полный, стопроцентный спрос».

«Контроль со стороны министерства ЖКХ за работой подрядчиков усилим», — пообещал Чепик.

Хинштейн, в свою очередь, потребовал применить санкции к подрядчикам, которые работали во Льгове и заявил, что они не должны оставаться безнаказанными.