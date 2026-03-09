В ливанском городе Набатия под удар израильской авиации попало здание, где находился Дом русской культуры. Об этом сообщили Россотрудничество и его глава Евгений Примаков.

По словам Примакова, удар не был ничем спровоцирован.

«Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было», — написал он в своем телеграм-канале.

Директор «Русского дома» Асаад Дия жив и находится в безопасности, добавил Примаков. Сам Дия сообщил РИА Новости, что в здание полностью разрушено. Внутри никого не было, поскольку «все уехали, когда началась война».

В Россотрудничестве удар по «Русскому дому» назвали «ничем не спровоцированной агрессией». Официальное представительство Россотрудничества в Бейруте находится на связи с коллегами, которые продолжают работу «с учетом текущей обстановки». Речь идет о гуманитарных акциях и сборе помощи для переселенных лиц.

«На сегодняшний момент уже более 800 тыс. человек переехало с юга в северные районы Ливана. Школы, стадионы и муниципальные центры преобразованы в пункты временного размещения», — подчеркнули в Россотрудничестве.

«Русский дом» в Ливане был основан в 2004 году. По словам Дии, это был социально-культурный центр, где собирались выпускники российских вузов и соотечественники со всего региона. Учреждение проводило языковые, музыкальные, танцевальные и художественные курсы, а также вечера российско-ливанской дружбы. Также «Русский дом» помогал малоимущим семьям, сообщил Дия.

В ходе конфликта на Ближнем Востоке в 2024 году помещения «Русского дома» были повреждены. По словам директора культурного центра, ремонт в здании завершился лишь недавно.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что после удара по «Русскому дому» в Ливане на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) ложится «дополнительный груз ответственности».

«Это прискорбно. <…> Мы, естественно, будем учитывать это при дальнейшем анализе наших отношений и с Израилем, и с другими государствами, которые используют силу против Русских домов», — сказал он.

Член комитета Госдумы по культуре Михаил Романов в разговоре с «Абзацем» заверил, что при необходимости Россия приложит усилия для восстановления здания.

«Все значимые объекты, связанные с историей нашей страны, нашего государства, и те объекты, в которых есть потребность, без сомнения нашей страной восстанавливаются», — подчеркнул он.

Парламентарий считает «очень печальным» факт того, что в ходе войны на Ближнем Востоке «рушатся такие объекты».

Как отметил автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, «Русский дом» находился в квартале Аль-Баяд, который, по данным Израиля, считается местом дислокации «Хезболлы». Помимо культурного центра, серьезные разрушения получили и другие постройки в этом районе.

«Рыбарь» утверждает, что разрушение культурных объектов при израильских атаках списывается на «сопутствующий ущерб». Звинчук напомнил, что в 2025 году в Набатии был уничтожен исторический рынок XIX века, в Баальбеке пострадали кварталы, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Газе под ударами оказались Великая мечеть и древнейшая православная церковь Святого Порфирия. Дворец Аль-Баша, где останавливался Наполеон, был снесен бульдозерами.