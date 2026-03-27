Здание Русского дома в Праге забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщил RT руководитель учреждения Игорь Гиренко. По его словам, неизвестные вандалы пытались попасть в окна библиотеки — очевидно, хотели, чтобы она сгорела.

В общей сложности в здание были брошены шесть бутылок «коктейля Молотова», из которых взорвалась только половина.

«И это были именно те бутылки, которые закинули непосредственно внутрь здания. Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался», — возмутился Гиренко.

Он убежден, что дата нападения на Русский дом была выбрана неслучайно: 27 марта в здании состоится заключительное мероприятие Дней русской культуры в Чехии.

«Целить в культуру могут только бесчеловечные твари!» — добавил Гиренко.

Глава Русского дома выразил надежду на то, что чешские правоохранительные органы оперативно вычислят нападавших и привлекут их к ответственности.

Со своей стороны полиция Праги сообщила, что возбуждено уголовное дело о причинении ущерба чужому имуществу. «Мы разыскиваем преступника», — добавил ее представитель.

Русский дом был открыт в Праге в 1971 году, его главная задача — проведение мероприятий в сфере культуры, образования и науки, а также поддержка русского языка (в частности, на базе учреждения проводятся языковые курсы). Он также координирует программы бесплатного обучения чешских студентов в российских вузах. Книжный фонд библиотеки Русского дома превышает 15 тысяч экземпляров.