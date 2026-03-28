Подснежники содержат токсин, способный вызвать тошноту и проблемы с почками. Об этом РИА Новости сообщил кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.

По словам специалиста, луковицы, листья и цветки галантуса (научное название подснежника) содержат галантамин — вещество, которое при попадании в организм провоцирует рвоту и нарушения работы почек. Подснежники появляются в период с января по март, в зависимости от региона.

«Очень большую опасность представляют и луковицы, и листья, и цветки. В них содержится галантамин, который вызывает сильнейшую тошноту и проблемы с почками», — рассказал Филин.

Помимо подснежников, опасность представляют и другие раннецветущие растения. Волчье лыко (волчеягодник), цветущее розовыми душистыми цветами в апреле-мае, считается самым ядовитым среди первоцветов. Все его части, особенно ярко-красные ягоды, смертельно опасны.

Ландыш майский, который можно встретить во второй половине мая — июне, полностью ядовит: его ягоды и цветки содержат сердечные гликозиды, способные вызвать тяжелые нарушения сердечного ритма.

Сок лютика едкого (цветет с середины мая) и ветреницы (распускается в конце апреля — начале мая) вызывает ожоги и раздражение кожи.

Прострел раскрытый (сон-трава), зацветающий в середине апреля — начале мая, также токсичен.

Сок чистяка весеннего, цветущего с конца марта по начало апреля, также опасен для кожи и слизистых.