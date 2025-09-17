Россия предпринимает усилия для ослабления санкционных ограничений в отношении своих авиакомпаний, но отклика со стороны США пока нет. Об этом RTVI заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Ранее США объявили о снятии части санкционных ограничений с белорусской авиакомпании «Белавиа»: в частности, ей будет разрешено обслуживать и закупать компоненты для своих самолетов, в том числе Boeing. Также Вашингтон пообещал в ближайшем будущем возобновить работу своего посольства в Минске. Лукашенко в ответ освободил несколько десятков заключенных.

Дипломат отметил, что Москва приветствует действия Белого дома в отношении «Белавиа», но при этом уточнил, что с белорусского авиаперевозчика пока полностью не сняли санкции, это лишь «определенное облегчение ограничительного режима». Для полного снятия ограничений требуется «еще целая серия шагов», уточнил Рябков.

«Поскольку Белоруссия — наш ближайший союзник и член Союзного государства, то это все идет в копилку здравого смысла, которого не хватает в международных отношениях. Мы же со своей стороны на сегодня на двустороннем треке с США сфокусированы, среди прочего, на задаче возобновления прямого авиационного сообщения. К сожалению, пока должного отклика с американской стороны нет», — сообщил замглавы МИД России.

Он добавил, что российская сторона предпринимает в этом направлении дополнительные усилия, в это «вовлечены наши профильные ведомства и структуры».

«Мы надеемся, что к моменту возобновления того формата, который в последние месяцы принято называть двусторонними консультациями по раздражителям, в Вашингтоне сформируется более конструктивный настрой, и мы реально продвинемся в решении этого вопроса. Дальше, конечно, все, что связано с экономической тематикой, включая санкционную, наверное, так или иначе будет затрагиваться», — заявил Рябков.

При этом он подчеркнул, что Россия «по принципиальным соображениям» не ставит сама перед США тему облегчения санкционного режима.