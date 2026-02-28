Более 25 млн рублей взыщут с бывшего руководителя контрактной службы курской больницы за ущерб, причиненный бюджету области. Такое решение принял Промышленный районный суд Курска, удовлетворив иск прокурора, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Взыскание ущерба в размере 25 021 143 рублей в доход бюджета Курской области обращено на Елену Ребенсдорф», — уточнили в пресс-службе.

Суд установил, что Ребенсдорф способствовала заключению контракта на ремонт рентгеновского ангиографического аппарата по завышенной стоимости с организацией, которая была не вправе проводить такие работы и не имела соответствующей лицензии.

Кроме того, по вине подсудимой был заключен договор на поставку диагностического аппарата и комплекса УЗИ с индивидуальным предпринимателем, не оказывающим подобные услуги, также по завышенной цене.

Денежные средства на эти цели выделялись из регионального бюджета. Суд пришел к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между противоправными действиями Ребенсдорф и причиненным ущербом.

В феврале 2025 года Промышленный райсуд Курска признал Елену Ребенсдорф виновной по двум эпизодам злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорил к трем годам колонии общего режима.

Согласно материалам дела, летом 2022 года она заключила контракт на ремонт рентгенаппарата с организацией, не имеющей лицензии, стоимостью около 25 млн рублей. При этом, как установил суд, она не провела мониторинг цен у других поставщиков, хотя официальные дистрибьюторы предлагали аналогичные работы примерно за 12 млн рублей. Ущерб по этому эпизоду составил 12,6 млн рублей.

В конце того же года Ребенсдорф без анализа рынка заключила контракт на поставку диагностических аппаратов УЗИ с индивидуальным предпринимателем за 31,5 млн рублей, тогда как у официального дистрибьютора цена была около 20 млн рублей. Ущерб от второго эпизода оценен в 12,4 млн рублей.