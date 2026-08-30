Большинство жителей Исландии отвергли идею возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз. Голоса разделились примерно поровну, но противников оказалось на 5,6% больше: 52,8% (118 040 человек) против 47,2% (105 399 человек), передает национальный вещатель RÚV по итогам референдума 29 августа.

Предварительный отрицательный результат был известен еще несколько часов назад, когда были объявлены итоги по всем избирательным округам, кроме Юго-Западного.

Журналисты скептически относились к тому, что последний округ перевернет картину — для этого сторонникам вступления в ЕС нужно было показать там существенный перевес, что сочли «практически невозможным».

В ЦИК объяснили причину задержки объявления результатов по Юго-Западному округу необходимостью пересчитать голоса во второй по величине общине Коупавогюр.

Лишь в двух столичных округах Рейкьявик-Север и Рейкьявик-Юг люди выступают преимущественно за присоединение к ЕС: 57,5% и 54,5% соответственно сказали «да», тогда как 42,5% и 45,5% сказали «нет».

В остальных четырех избирательных округах Исландии перевесило число противников идеи.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, когда была ослаблена экономическим кризисом. В 2013 году переговоры с Брюсселем были приостановлены, страна к тому моменту справилась с последствиями кризиса. В 2015 году евроскептики, находившиеся у власти, окончательно решили, что Исландия больше не претендует на членство в Евросоюзе.

Сейчас страной снова управляет проевропейская коалиция, которая вернулась к идее евроинтеграции и выполнила обещание провести референдум не позднее 2027 года.

Исландия состоит в Шенгенской зоне и является частью единого европейского рынка и Европейской ассоциации свободной торговли.