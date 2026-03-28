ФНС обложила налогом кешбэки от банков: «Коммерсантъ» пишет, что россиянину начислили повышенный НДФЛ на проценты по вкладам, включив в сумму дохода годовой кешбэк по его премиальной карте.

По данным издания, в 2025 году Никита Стариков разместил на вкладах около 8 млн рублей. При высоких процентных ставках, обусловленных жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, он зарабатывал на этом 2,2 млн в год. Этот доход не выходил за пределы дохода, облагаемого стандартным НДФЛ 13%.

Однако налоговая служба выставила ему счет по повышенной ставке — 15%. Выяснилось, что в своих расчетах ФНС прибавила к процентам по вкладам Старикова 480 тысяч рублей — кешбэк по премиальной карте, который он накопил за год. Итоговая сумма превысила лимит, до которого применяется стандартная ставка НДФЛ.

Опрошенные «Ъ» эксперты оценили ситуацию как спорную. По сути ФНС взяла налог с кешбэка за покупки, с которых Стариков уже заплатил косвенные налоги, — поэтому получается двойное налогообложение, отметил управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев. Он добавил, что для более конкретных выводов надо смотреть условия формирования кешбэка в клиентском договоре с банком.

Формально кешбэк является доходом держателя карты, но не облагается налогом, напомнил партнер компании TaxAdvisor Антон Никифоров. Исключение — если кешбэк начисляется на особых условиях (например, когда банк дает своим сотрудникам корпоративные привилегии по зарплатным картам).

За 2025 год россиянам было начислено 10 трлн рублей в виде процентов по вкладам — это рекорд, достигнутый благодаря высоким ставкам.