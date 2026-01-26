Вирус Нипах, вспышку которого зафиксировали в индийском штате Западная Бенгалия, «известен уже лет 30» и не представляет угрозы для России. Об этом RTVI заявил заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

«Да, есть такой опасный вирус Нипах, циркулирует в Индии, в Бангладеш, в этих странах. С высокой летальностью, передается летучими мышами. Ну и что? Чего он всем сдался? Он известен уже лет 30. <…> Если необработанное употреблять — фреши какие-нибудь свежие, то можно заразиться таким образом. Ну кто это может сделать? Какие-то туристы где-то на Гоа или еще где-нибудь. Попили чего-нибудь свежевыжатого, вот и заболели», — сказал он.

Эксперт уточнил, что риска распространения этой инфекции в России нет, так как тропические большие летучие мыши, которые переносят инфекцию, здесь отсутствуют. Дедков отметил, что даже если приедут зараженные этим патогеном иностранцы, никакой угрозы для россиян нет.

«Есть возможность завозных случаев — с туристами или с рабочими мигрантами из Индии. Такое есть. Но даже если кто-то приедет — у нас нет подходящих условий для того, чтоб вирус распространялся. Он передается летучими мышами, понимаете? Тропическими большими летучими мышами. У нас такие просто не живут. <…> Передаваться от человека к человеку он теоретически может, но там трансмиссивность очень низкая. Поэтому это не наша история. Понимаете? Это просто разгоняется», — добавил собеседник RTVI.

Дедков подчеркнул, что такие вспышки заболеваемости, связанные с вирусом Нипах, «случаются раз-два в год стабильно».

«То там, то там, с небольшим количеством вовлеченных во вспышку. Речь идет не о сотнях человек — заболевает пять-шесть. [Это случается] постоянно, я вам говорю — с прошлого века еще. Но почему-то он периодически всплывает, как будто это что-то новое, страшное, неизвестное, и вот мы завтра все умрем. Нет. У нас с этим все нормально. Ну, привезет кто-то и привезет, средства диагностики у нас есть — выявим, слава богу. Вот и все, понимаете? Вон, вспышки Эболы происходят в Африке — все же не закатывают каждый раз глаза от этого», — резюмировал специалист.

25 января Роспотребнадзор сообщил, что случаев завоза вируса Нипах в Россию не зарегистрировано, ситуация находится под контролем. В ведомстве заявили, что у них достаточное количество тест-систем для диагностики этого заболевания, а на всех пограничных пунктах работает автоматизированная система «Периметр», которая в реальном времени выявляет людей с признаками инфекционных заболеваний.

Туристам, отправляющимся в Индию и Юго-Восточную Азию, рекомендуется избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки и фрукты перед употреблением, не пить воду из непроверенных источников и при появлении симптомов (высокая температура, кашель, головная боль) немедленно обращаться к врачу.

Недавно индийские власти подтвердили пять случаев заражения вирусом Нипах в штате Западная Бенгалия, включая врача, медсестру и сотрудника медучреждения. На карантине находятся около 100 контактировавших с зараженными. В начале года заболели еще две медсестры из частной больницы под Калькуттой, одна из которых впала в кому.