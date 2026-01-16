В последние годы сахар, глютен и лактоза превратились почти в главных врагов здорового питания. Их исключают без медицинских показаний, считая причиной усталости, лишнего веса и проблем с пищеварением. Но действительно ли эти продукты вредны для всех? Или только для отдельных групп людей?

Сахар: проблема дозы, а не самого продукта

Сахар сам по себе не является ядом, но его избыток связан с повышенным риском ожирения, диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и кариеса. Особенно это касается добавленного сахара в напитках и ультрапереработанных продуктах. При этом полный отказ от сахара не является обязательным для здоровых людей — важнее умеренность и общий баланс питания.

Глютен: вреден не для всех

Глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Он действительно противопоказан людям с целиакией — аутоиммунным заболеванием, при котором глютен повреждает слизистую тонкого кишечника. Также существует нецелиакийная чувствительность к глютену, при которой у человека возникают симптомы без признаков целиакии. Для остальных людей научных доказательств вреда глютена нет, а безглютеновая диета без показаний может привести к дефициту клетчатки и некоторых нутриентов.

Лактоза: индивидуальная переносимость

Лактоза — молочный сахар, для расщепления которого нужен фермент лактаза. У многих взрослых людей уровень этого фермента снижается с возрастом, что может вызывать вздутие, диарею и дискомфорт после употребления молочных продуктов. Это состояние называется лактозной непереносимостью и не опасно для здоровья, но требует индивидуального подбора рациона. При этом кисломолочные продукты и безлактозные аналоги часто переносятся лучше.

Когда исключение действительно необходимо

Строгие ограничения оправданы при конкретных диагнозах: целиакия, подтвержденная лактозная непереносимость с выраженными симптомами, диабет или другие метаболические нарушения, требующие контроля сахара. Во всех остальных случаях исключение целых групп продуктов без показаний не имеет доказанной пользы.

Так, сахар, глютен и лактоза не являются универсальным злом. Их влияние на здоровье зависит от количества, индивидуальной переносимости и медицинских показаний. Осознанный выбор и персональный подход к питанию гораздо важнее модных ограничений.