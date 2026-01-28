После 50 лет риск развития сахарного диабета 2-го типа существенно повышается. Заболевание развивается постепенно и долго может протекать бессимптомно. Раннее распознавание позволяет вовремя скорректировать образ жизни и избежать осложнений.

На что обратить внимание:

  • Повышенная жажда и частое мочеиспускание. Это первые классические признаки высокого уровня сахара в крови.
  • Повышенная усталость. Чувство слабости, упадка сил без явной причины.
  • Нарушения зрения. Размытое зрение, «плавающие пятна».
  • Медленно заживающие раны и порезы. Снижение способности кожи к восстановлению и частые инфекции.
  • Онемение или покалывание в ногах и руках. Начальные проявления диабетической нейропатии.
  • Необъяснимое увеличение веса или, наоборот, резкая его потеря. Особенно если изменения происходят без смены привычного рациона.

Факторы риска:

  • Возраст 50+.
  • Избыточный вес или ожирение.
  • Малоподвижный образ жизни.
  • Наследственная предрасположенность.
  • Высокое давление, высокий уровень холестерина.

Что делать при первых симптомах:

  • Обратиться к врачу для анализа уровня глюкозы в крови или гликированного гемоглобина (HbA1c).
  • Проверить давление и уровень холестерина.
  • При необходимости — изменить рацион и увеличить физическую активность.
  • Регулярно проходить медицинский контроль, особенно при наличии факторов риска.

Диабет 2-го типа развивается постепенно, и его ранние признаки легко не заметить. Внимание к себе, своевременные обследования и корректировка образа жизни помогают контролировать заболевание и снижать риск осложнений.