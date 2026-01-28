После 50 лет риск развития сахарного диабета 2-го типа существенно повышается. Заболевание развивается постепенно и долго может протекать бессимптомно. Раннее распознавание позволяет вовремя скорректировать образ жизни и избежать осложнений.
На что обратить внимание:
- Повышенная жажда и частое мочеиспускание. Это первые классические признаки высокого уровня сахара в крови.
- Повышенная усталость. Чувство слабости, упадка сил без явной причины.
- Нарушения зрения. Размытое зрение, «плавающие пятна».
- Медленно заживающие раны и порезы. Снижение способности кожи к восстановлению и частые инфекции.
- Онемение или покалывание в ногах и руках. Начальные проявления диабетической нейропатии.
- Необъяснимое увеличение веса или, наоборот, резкая его потеря. Особенно если изменения происходят без смены привычного рациона.
Факторы риска:
- Возраст 50+.
- Избыточный вес или ожирение.
- Малоподвижный образ жизни.
- Наследственная предрасположенность.
- Высокое давление, высокий уровень холестерина.
Что делать при первых симптомах:
- Обратиться к врачу для анализа уровня глюкозы в крови или гликированного гемоглобина (HbA1c).
- Проверить давление и уровень холестерина.
- При необходимости — изменить рацион и увеличить физическую активность.
- Регулярно проходить медицинский контроль, особенно при наличии факторов риска.
Диабет 2-го типа развивается постепенно, и его ранние признаки легко не заметить. Внимание к себе, своевременные обследования и корректировка образа жизни помогают контролировать заболевание и снижать риск осложнений.