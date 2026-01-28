После 50 лет риск развития сахарного диабета 2-го типа существенно повышается. Заболевание развивается постепенно и долго может протекать бессимптомно. Раннее распознавание позволяет вовремя скорректировать образ жизни и избежать осложнений.

На что обратить внимание:

Повышенная жажда и частое мочеиспускание. Это первые классические признаки высокого уровня сахара в крови.

Повышенная усталость. Чувство слабости, упадка сил без явной причины.

Нарушения зрения. Размытое зрение, «плавающие пятна».

Медленно заживающие раны и порезы. Снижение способности кожи к восстановлению и частые инфекции.

Онемение или покалывание в ногах и руках. Начальные проявления диабетической нейропатии.

Необъяснимое увеличение веса или, наоборот, резкая его потеря. Особенно если изменения происходят без смены привычного рациона.

Факторы риска:

Возраст 50+.

Избыточный вес или ожирение.

Малоподвижный образ жизни.

Наследственная предрасположенность.

Высокое давление, высокий уровень холестерина.

Что делать при первых симптомах:

Обратиться к врачу для анализа уровня глюкозы в крови или гликированного гемоглобина (HbA1c).

Проверить давление и уровень холестерина.

При необходимости — изменить рацион и увеличить физическую активность.

Регулярно проходить медицинский контроль, особенно при наличии факторов риска.

Диабет 2-го типа развивается постепенно, и его ранние признаки легко не заметить. Внимание к себе, своевременные обследования и корректировка образа жизни помогают контролировать заболевание и снижать риск осложнений.