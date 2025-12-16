Казахстан подвел итоги мероприятий по регулированию численности сайгаков. Миллионное стадо этих животных, занесенных в Красную книгу, стало настоящим бедствием приграничных районов Казахстана и России, где животные вытаптывают поля и уничтожают посевы. В рамках программы, Казахстан планировал за пять месяцев — с 1 июля по 1 декабря, отстрелить примерно 800 тысяч сайгаков, снизив их популяцию на 20 %. Однако план провалился и был выполнен лишь на 25 %, что практически никак не повлияет на численность парнокопытных. А согласно данным министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, уже в 2026 году численность сайгаков вырастет еще на миллион особей, достигнув 5 млн голов. Причем опрошенные RTVI эксперты отмечают, что значительная часть поголовья с началом массовых отстрелов просто ушла из Казахстана на российскую территорию

Итоги мероприятий по управлению популяцией сайгаков подвел министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев. Выступая на правительственном совещании министр отметил, что с 1 июля по 30 ноября «было изъято порядка 196 тыс. особей», чьи «туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям». Как подчеркнул министр, все «работы проводились в строгом соответствии с научными рекомендациями».

При этом, по данным Нысанбаева, численность сайгаков в Казахстане достигла в этом году рекордного уровня — 4 млн. особей. Это в три раза больше исторического максимума зарегистрированного в 1974 году, когда было зарегистрировано 1,2 млн голов.

Напомним, что в 2003 году численность сайгаков упала до 21 тыс. особей, после чего Россия внесла животных в Красную книгу, а Казахстан запретил на них охоту, что и привело к скачкообразному росту поголовья. В 2026 году, согласно прогнозам министерства, животных станет больше еще на миллион, при этом половина поголовья сосредоточено на границе с Россией, в Западно-Казахстанской области.

Активно мигрируя весной и летом, стада сайгаков пересекают границу вытаптывая поля и уничтожают посевы кормовых культур, нанося огромные убытки фермерам как в России, в частности Саратовской области, так и в Казахстане.

Летом этого года Нысанбаев заявлял, что около миллиона сайгаков кочует вдоль границы.

План выполнен на четверть

В Казахстане, после многочисленных жалоб фермеров и на основе рекомендаций подготовленных Институтом зоологии биологического обоснования была начата программа «по устойчивому управлению» численности животных для предотвращения «ущерба сельскому хозяйству и поддержания экосистемного баланса».

Мероприятия в рамках программы проводились с 1 июля по 1 декабря этого года республиканским государственным предприятием «Охотзоопром» совместно с региональными властями. Согласно предложениям специалистов, предполагалось уменьшить популяцию на 20% — отстрелив порядка 800 тысяч особей. Так в ключевом ареале обитания сайгаков — Западно-Казахстанской области (ЗКО) (2,3 млн особей) планировалось произвести отстрел около 460 тысяч голов. Однако в реальности, по данным территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области, за пять месяцев общее количество «изъятых» сайгаков составило 108, 5 тыс. голов, или чуть больше 20% от запланированного.

Причем, по данным специалистов, большая часть сайгаков осталась в Западно-Казахстанской области на территории резервата «Бокейорда», часть перешла в соседнюю Атыраускую область, а часть — и вовсе ушла на территорию России.

Сайгаки не только мясо, но и рога

Ключевая проблема почему показатели по «регулированию популяции» были выполнены лишь на 25% (около 200 тыс. из изначально планируемых 800 тыс. особей) заключается в том, что непонятно как быть с «изъятым поголовьем».

«Цифры в 800 тысяч были изначально заявлены как ориентир, потому что реально изъять такое количество сайгаков, тем более в такой короткий период — 5 месяцев нереально. Не потому что невозможно произвести отстрел — это то как раз технически выполнимо, особенно с помощью современных технических средств, вопрос в том, что делать с, так сказать, добычей», — рассказал RTVI источник в природоохранных органах Казахстана.

По его словам, проблема утилизации и дальнейшей переработки является ключевой, потому что «во-первых, нам никто в мире не позволит производить бесконтрольный отстрел не занимаясь переработкой его результатов, во-вторых, мы сами, как и наши российские коллеги не будем так поступать, в том числе из чисто прагматических соображений — если трупы не перерабатывать это приведет к резкому ухудшению эпизоотической ситуации во всем регионе».

По словам источника, в результате отстрела сайгаков, в идеале коммерческую ценность представляют мясо животных, рога и шкуры, однако имеющиеся ограничения очень серьезно влияют на интерес бизнеса, а значит на потенциальные объемы переработки.

До декабря этого года в Казахстане, в соответствии с действующей нулевой экспортной квотой CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), международная коммерческая торговля рогами сайгака не допускалась.

Однако проблема стала решаться после состоявшейся в начале декабря в Самарканде 20-ой конференции участников CITES. Здесь Казахстан получил разрешение на торговлю при «строго контролируемом подходе». При этом Казахстан подтвердил обязательство «направлять доходы от регулируемой международной торговли рогами на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем». Однако по словам, источника RTVI, принятое в Самарканде решение не означает моментального разрешения на экспорт дериватов казахстанского происхождения, а является лишь частью поэтапного снятия ограничений.

Пока только статус-кво

В Казахстане пока нет принятых официальных документов по проблеме «управления популяцией сайгаков». На состоявшемся в начале декабря совещании в правительстве страны первый вице-премьер Роман Скляр дал поручение министерству экологии и природных ресурсов Казахстана «принять меры по подготовке к устойчивому управлению численностью сайгака на 2026 год».

По мнению источника RTVI, проведенные в этом году мероприятия с одной стороны — «сдвинули дело с мертвой точки, которая была результатом действий гражданских экоактивистов», с другой — «не решили проблему, а лишь позволили сохранить статус-кво на уровне 2024 года».

Учитывая, что.ю по данным ученых, во время зимнего гона каждый самец сайгака может оплодотворить 30 самок, потенциальное сокращение прироста популяции будет на уровне 600 — 900 тысяч особей. Однако, дело в том, что под отстрел попали не только самцы. Так, по данным территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области, отстрел только самцов в ночное время производился в области до 1 сентября. А с 1 сентября использовался и коралевый метод, в результате которого отлавливались самки и молодняк.

При этом, по словам заведующего лабораторией териологии Института зоологии Казахстана Алексея Грачева, оптимальная численность сайгаков, рассчитанная на основе среднего наличия кормов в зимний период, как наиболее трудный для этого вида, на период 70−80 годов прошлого века, для всей территории Казахстана была определена на уровне 800−900 тысяч особей.

«В настоящее время мы видим, что численность сайгаков превышает этот показатель более чем в три раза», — констатирует Грачев.

Он считает, что если не принимать своевременных мер по регулированию поголовья, то «продолжится деградация экосистем, усилится социальное напряжение в сельских регионах, возникнут вспышки эпидемий, способные уничтожить большое поголовье как сайгаков, так и сельскохозяйственных животных, а также создать существенную угрозу здоровью населения людей».