В Башкирии в возрасте 68 лет скончался Ришат Хабиров — брат главы республики Радия Хабирова. ТАСС, «Башинформ», «Ньюс-Баш» и другие СМИ сообщают, что Ришат Хабиров погиб в ДТП.

Одним из первых о его смерти сообщил депутат Госсобрания — Курултая Башкортостана Рустем Ахмадинуров.

«12 апреля в возрасте 68 лет ушел из жизни Ришат Фаритович Хабиров. Мои искренние соболезнования родным, брату Радию Фаритовичу Хабирову, близким и коллегам Ришата Фаритовича», — написал он во «ВКонтакте».

В разговоре с ТАСС он подтвердил, что брат главы региона погиб в результате ДТП. «Это было в республике», — уточнил Ахмадинуров. О смертельном ДТП также пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Соболезнования семье выразили глава Уфы Ратмир Мавлиев и мэр Салавата Марат Загидуллин. «Профессионализм, принципиальность и колоссальный опыт Ришата Фаритовича позволяли ему и коллективу, которым он руководил, всегда добиваться высоких результатов, решать важнейшие имущественные вопросы тысяч салаватцев», — написал Загидуллин во «ВКонтакте».

Мавлиев выразил соболезнования главе республики «в связи с трагической гибелью брата, Ришата Фаритовича»: «Светлая память! Сил и стойкости родным и близким».

Ришат Хабиров родился 20 января 1958 года в селе Салихово Ишимбайского района Башкортостана, был вторым ребенком в семье учителей, писало издание Ufa1.ru.

В общей сложности он 28 лет трудился в системе государственной регистрации прав, 23 года из них возглавлял отдел Управления Росреестра по республике в Салавате, где жил с семьей. В последние годы также занимался деятельностью в сфере недвижимости.

В апреле 2021 года был удостоен звания «Почетный работник Росреестра». Брат руководителя региона намеренно держался в стороне от публичности, Радий Хабиров практически никогда не упоминал о нем публично. Ришат был старше его на шесть лет. У главы республики есть еще один брат Рамиль, он старше Радия на девять лет.

Радий Хабиров напрямую не комментировал информацию о смерти брата. Вместе с тем в своем телеграм-канале он опубликовал стихотворение народного артиста РСФСР Валентина Гафта «Живых все меньше в телефонной книжке…», а также приписал: «Самое главное в этой жизни — набыться вместе. К сожалению, об этом забываем».