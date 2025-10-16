Компания NtechLab запустила в пилотном режиме в Туле систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта. Цель системы — создание комфортной городской среды. Нейросети будут выявлять курящих или выгуливающих собак в неположенных местах, а также тех, кто лихачит на самокатах.

В ходе испытаний технологии искусственный интеллект будет задействован на нескольких улицах и аллеях города. Нейросеть обрабатывает видеопотоки с городских камер и за доли секунды распознает нарушения, передавая сигнал в соответствующие службы.

Кроме того, в рамках пилотного проекта нейросети NtechLab помогут городу поддерживать чистоту на контейнерных площадках и контролировать соблюдение графика вывоза мусора. ИИ способен определять переполненность контейнеров и скопление отходов вокруг них, а также фиксировать автомобили, которые блокируют подъезд мусоровозов к площадке.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что еще летом текущего года компания совместно с министерством цифрового развития и связи Тульской области определила наиболее приоритетные направления для сотрудничества.

«NtechLab разработал для регионов широкий спектр решений, которые благотворно влияют на городскую среду, делают города более комфортными и даже, благодаря мониторингу контейнерных площадок, более экологичными», — сказал Алексей Паламарчук.

Со своей стороны, министр цифрового развития и связи Тульской области Виталий Прокудин заявил, что в июне на конференции ЦИПР между регионом и NtechLab было подписано соглашение о сотрудничестве. Это соглашение, по его словам, направлено на изучение возможности реализации в области положений Стратегии развития информационного общества до 2030 года и предполагает проработку вопросов применения технологий ИИ в различных сферах. Прокудин подчеркнул, что эти шаги предпринимаются в рамках выполнения задач Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Видеоаналитика NtechLab на базе искусственного интеллекта уже используется в Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областях. Пилотные проекты также были реализованы в Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан и Краснодарском крае.