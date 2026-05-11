Самолет Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines 11 мая загорелся при посадке в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, Борт выполнял рейс TK726 из Стамбула. Пассажиров и экипаж эвакуировали через надувные трапы, аэропорт временно приостановил работу.

По данным непальских властей, на борту находились 273 пассажира и 11 членов экипажа. Инцидент произошел около 06:45 по местному времени, вскоре после того, как самолет коснулся полосы. По словам директора по коммуникациям Türk Hava Yolları Яхьи Устюна, посадка прошла штатно, однако уже на рулежной дорожке у стоек шасси заметили дым. По указанию диспетчерской вышки экипаж в качестве меры предосторожности открыл аварийные трапы и эвакуировал пассажиров.

В компании заявили, что во время эвакуации никто не пострадал, для обратного рейса будет назначен дополнительный борт, на самолете начата техническая проверка.

Глава Управления гражданской авиации Непала Девчандра Лал Карна в комментарии BBC Nepali сообщил, что, по предварительной версии, на тормозную систему самолета протекла гидравлическая жидкость — это и привело к возгоранию. Пожарные расчеты аэропорта локализовали огонь в течение нескольких минут.

Данные о пострадавших расходятся. Turkish Airlines утверждает, что обошлось без травм. Непальское издание The Kathmandu Post со ссылкой на представителей аэропорта сообщает, что двое пассажиров получили легкие ранения при эвакуации.

После инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта Трибхуван была временно закрыта. Аэропорт Катманду расположен в горной местности на высоте около 1300 метров, его подходы традиционно считаются одними из самых сложных в Азии. В марте 2015 года в Трибхуване произошел серьезный инцидент с участием Turkish Airlines: самолет того же рейса TK726 при посадке в условиях густого тумана выкатился за пределы полосы и получил повреждения шасси, тогда легкие травмы получил один пассажир.